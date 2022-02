발트 3국 "러시아 국제법 위반, EU 즉각 제재 조치 취해야"

[아시아경제 박병희 기자] 발트 3국(에스토니아·라트비아·리투아니아)이 유럽연합(EU)에 즉각적인 러시아 제재 조치를 요구했다고 주요 외신이 21일(현지시간) 보도했다.

이날 친러시아 세력이 장악하고 있는 우크라이나 동부 도네츠크와 루간스크주가 러시아에 병합을 요청했고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이를 승인하자 3국은 곧바로 러시아를 규탄하며 EU에 제재 조치를 요구했다.

3개국은 우크라이나와 달리 모두 EU 회원국이자 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국이다. 또 러시아 또는 러시아와 현재 합동 군사훈련을 하고 있는 벨라루스와 국경을 맞대고 있다.

라트비아의 대통령, 총리, 외무장관은 이날 공동성명을 내고 "세계의 이웃으로서 러시아의 침략을 중단시킬 수 있는 가장 강력한 조치를 취하고 우크라이나를 도울 것"이라고 밝혔다.

라트비아의 에드가스 린케비치 라트비아 외무장관은 트위터에 별도로 "EU가 즉각 러시아 제재 조치를 취해야 한다고 썼다.

케르스티 칼유라이드 에스토니아 대통령은 러시아의 행위는 국제법을 무시한 정당화될 수 없는 큰 잘못이라며 EU가 제재 조치를 취해야 한다고 주장했다.

기타나스 나우세다 리투아니아 대통령도 "러시아가 우크라이나의 도네츠크와 루간스크주를 분리된 공화국으로 인정하는 조치는 전 세계의 법을 침해하는 지지할 수 없는 행위이며 이는 민스크 합의를 일방적으로 깨뜨리는 것"이라고 지적했다.

가브리엘류스 란즈베르기스 리투아니아 외무장관도 트위터에 러시아의 단계적 움직임이 제재 요건을 충족시킨다고 적었다. 리투아니아의 국회의장은 분리 지역의 어떠한 입장 변화도 절대 인정할 수 없다고 주장했다.

발트 3국의 외무장관들은 이번주 후반 모두 우크라이나를 방문할 예정이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr