알파홀딩스, 한송네오텍 경영권 인수… 2차전지 사업 본격 진출

[아시아경제 장효원 기자] 알파홀딩스 알파홀딩스 117670 | 코스닥 증권정보 현재가 2,765 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,685 2022.02.22 08:16 장시작전(20분지연) 관련기사 알파홀딩스, 시스템반도체 사업 국가대표 혁신기업 선정“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 는 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,735 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,755 2022.02.22 08:16 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주]한송네오텍, 자회사 美 나노테크에너지와 폭발 없는 배터리 리드탭 공급 협의↑한송네오텍 자회사, 에코프로 그룹에 2차전지 소재 설비 공급계약 체결한송네오텍, LG디스플레이와 54억 규모 공급 계약 close 의 경영권을 인수해 2차전지 사업에 본격적으로 진출한다고 22일 밝혔다.

알파홀딩스는 한송네오텍 구주 약 770만주를 인수하고 오는 5월30일에 신주 약 690만주를 제3자배정 유상증자로 취득해 총 1470만주(22.74%)의 지분을 보유할 예정이다. 총 매매대금은 약 428억원이며, 주당 인수단가는 약 2914원이다.

한송네오텍은 OLED 공정 핵심장비인 'OLED 인장기' 분야 글로벌 선두기업으로, 뛰어난 마스크 해석 및 설계 능력, 알고리즘 및 소프트웨어의 제어·비전기술을 보유하고 있고 LG에너지솔루션 2차전지 장비부문 협력업체로서 글로벌 2차전지 기업들에게 고성능 리드탭을 공급하는 2차전지 소재전문기업 신화아이티를 자회사로 두고 있다.

알파홀딩스는 이번 인수계약을 통해 기존의 시스템 반도체 설계 및 디자인서비스, 팹리스 사업과 더불어 차세대 2차전지 분야까지 그 사업영역을 확대하게 됐다.

또한 알파홀딩스가 인수하게 된 신화아이티는 낮은 온도에서 폴리머수지(PP) 소재의 필름을 금속 표면에 부착하는 저온융착기술과 2차전지 내부소재를 안정화 시키는 '엣지(Edge)’ 기술 등 전고체배터리와 리튬메탈배터리 등 차세대 2차전지에 필수적인 고성능 대용량 리드탭에 대한 원천기술을 확보하고 있다.

알파홀딩스 회사관계자는 “이번 한송네오텍 및 신화아이티의 인수를 통해 2차전지 사업에 본격적으로 진출할 수 있는 계기가 마련됐다”며 “올해부터 한송네오텍의 2차전지 장비 부문 매출이 본격화가 기대되는 한편 자회사 신화아이티는 리드탭 매출을 확대해 이를 발판으로 빠른 시일 내에 IPO를 추진할 예정”이라고 밝혔다.

