"할인 받고, 폐기 줄이고" 이마트24, '라스트오더' 서비스 시작

스타트업 '미로' 손잡고 22일부터 라스트오더 할인 서비스 오픈

원하는 가맹점은 최초 인증 후 활용, 술·담배·서비스 외 모든 상품 대상

소비자 할인가 구매 가능, 가맹점 폐기 줄여 환경 '윈-윈'



[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 스타트업 '미로'와 손잡고 22일부터 라스트오더 서비스를 시작한다고 밝혔다.

라스트오더는 매장에서 할인 상품을 애플리케이션(앱)에 등록하면, 구매를 원하는 고객이 앱에서 수령 시간을 정하고 결제 후 직접 찾아가는 서비스다.

라스트오더 서비스를 활용하고 싶은 이마트24 가맹점 경영주는 본인 스마트폰을 통해 라스트오더 앱을 다운로드 후 최초 1회 매장 인증만 하면 앱과 매장 계산대(POS)에서 상품 등록 및 판매가 가능하다.

이마트24 가맹점은 이번 시스템이 구축됨에 따라 술·담배·서비스상품을 제외한 모든 상품을 라스트오더를 통해 판매할 수 있으며, 기본 할인율은 30%로 적용된다.

고객들은 라스트오더 앱에 표시되는 근처 이마트24 매장의 할인 상품을 선택하고 수령 일시를 정한 후 결제하면 바코드가 생성되는데, 해당 매장에 직접 방문해 바코드를 스캔하고 상품을 받을 수 있다.

이마트24는 라스트오더 서비스를 시작함에 따라 고객들은 할인된 가격으로 상품을 구매할 수 있으며, 가맹점에서는 유통기한이 짧은 도시락 등의 판매율을 높이고 폐기를 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이는 결국 환경에도 긍정적으로 작용할 것이라는 전망이다.

이마트24는 유통기한이 다가오는 상품뿐만 아니라 모든 상품(술·담배·서비스상품 제외)을 할인된 가격으로 판매할 수 있는 시스템을 통해 가맹점의 상황에 맞는 가격 할인 마케팅을 진행할 수 있어 매장 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

정현우 이마트24 영업마케팅팀 파트너는 "고객과 가맹점, 환경에 모두 긍정적으로 작용하는 라스트오더를 시작하는 만큼 가맹점의 적극적인 참여를 기대하고 있다"며 "앞으로도 가맹점과 고객의 만족감을 높일 수 있는 다양한 방안을 고민하고 실현함으로써 차별화된 가치를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr