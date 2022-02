금융위 "만기연장·상환유예 추가 연장 방안 마련할 것"

[아시아경제 송화정 기자] 금융위원회가 코로나19 사태 이후 진행된 소상공인과 자영업자의 대출 만기연장·상환유예 조치의 추가 연장 방안을 마련하기로 했다.

금융위는 21일 국회에서 여·야 합의로 소상공인 및 방역 지원을 위한 추가경정 예산안이 의결된 것과 관련해 자료를 내고 "국회는 추경 예산안 의결시 전 금융권의 만기연장·상환유예 조치를 추가로 연장하는 방안을 조속히 마련하라는 내용이 부대의견을 제시했다"면서 "부대의견 취지와 방역상황 등을 종합적으로 고려해 만기연장·상환유예 조치의 추가 연장 방안을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

금융위는 "올해 들어 코로나19 변이 재확산으로 방역조치 완화가 진전되지 못하는 상황에서 소상공인·자영업자들의 경영상 어려움이 가중되고 있다"면서 "만기연장·상환유예 조치를 운영 중인 금융권의 의견수렴 등 충분한 협의를 진행할 예정"이라고 설명했다.

금융위는 금융감독원 등과 함께 자영업자 경영·재무상황에 대한 미시분석을 세밀하게 진행 중으로 분석 결과를 토대로 자영업자의 상황에 맞는 맞춤형 대책도 마련할 계획이다.

금융위는 "앞으로도 중소기업과 소상공인들이 자금상환의 어려움에 갑작스럽게 직면하거나 금융이용 애로가 발생하지 않도록 다각도의 정책노력을 계속해 나가겠다"고 덧붙였다.

