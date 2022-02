윤석열 "이재명, 정부 방역 정책 실패 인정… 與가 책임져야 한다는 뜻"

李 "토론 규칙 지켜라"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 이재명 더불어민주당 대선후보를 향해 "170석 여당이 법안 날치기 통과할 때 방관하다가 여당 후보로서 집권 정부의 방역 정책 실패를 인정했는데 민주당이 대선에서 책임져야 한다는 뜻 아닌가"라고 반문했다.

윤 후보는 21일 중앙선거관리위원회에서 주관하는 '1차 TV토론'에서 '코로나 시대의 경제 대책'에 대해 "저는 지난해부터 자영업자, 소상공인 손실 보상은 헌법상 권리이기 때문에 법을 빨리 만들어서 지원해야 한다는 입장을 계속 강조했다"며 이같이 밝혔다.

이어 "그런데 민주당에선 손실보상법을 지난해 7월 '날치기 처리' 했지만 헌법상 방역이라는 공공정책에 따른 재산권 제한에 대해 보상권의 개념을 인정하지 않다가 최근 소급 보상한다고 했지만 최소 50조원이 필요하다"고 말했다.

윤 후보가 이에 대해 심상정 정의당 대선후보에게 생각을 묻자 이 후보는 윤 후보를 향해 "그게 토론인가. 다른 사람 주장을 못하게 봉쇄하나"라며 "기본적인 토론 규칙을 지켰으면 좋겠다"고 항변했다.

