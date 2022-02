'코로나 환자 담당' 30대女 공무원, 과로로 쓰러져… 사흘째 의식불명

지난해 5월 임용돼

응급환자 관리 격무로 화장실서 쓰러져

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19 응급환자 관리 담당 공무원이 과로로 쓰러진 뒤 사흘째 의식을 찾지 못하고 있다.

21일 용인시에 따르면 지난 18일 오전 10시쯤 경기 용인시 기흥보건소 코로나19 응급환자 관리 TF팀에서 근무하던 A씨(30·여)가 화장실에서 쓰러져 있는 것을 동료 직원들이 발견해 119에 신고했다.

당시 A씨는 의식이 없는 상태였으며, 동료들은 10여 분간 심폐소생술을 하다가 구급대원들에게 인계했다.

A씨는 용인 세브란스병원으로 옮겨져 중환자실에서 치료를 받고 있으나 이날 오후까지 사흘째 의식을 회복하지 못하고 있다. 다만 호흡 등은 안정을 되찾았다.

지난해 5월 간호직으로 공직에 입문한 A씨는 보건소에서 코로나19 관련 업무를 해오다가 지난달부터는 응급환자 관리 TF팀에서 근무해온 것으로 전해졌다.

응급환자 관리 TF팀은 재택치료자 가운데 상태가 악화한 환자에 대해 정부에 병상 배정을 요청하고, 환자를 이송하는 업무를 담당한다.

A씨를 비롯한 해당 팀 직원들은 최근 재택치료자 급증에 따라 수시로 걸려 오는 민원 전화에 응대하느라 격무에 시달려온 것으로 전해졌다.

용인시 한 동료 공무원은 "젊고 건강하던 직원이 갑자기 쓰러졌다고 하니 너무 안타깝다"면서 "코로나19 사태가 2년 넘게 지속한데다가 최근 확진자가 크게 늘면서 각 보건소 근무자들은 지칠 대로 지친 상태"라고 전했다.

