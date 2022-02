중·장년 고독사 ‘AI’가 막는다 … 대구시, 자동 안부전화 도입

대구시·네이버 인공지능 연계 MOU 체결

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 대구시는 중·장년 취약계층 고독사 예방을 위해 인공지능을 연계한 돌봄서비스를 도입한다고 21일 밝혔다.

대구시는 네이버가 개발한 클로바 케어콜 ‘AI 자동안부 전화서비스 시범사업’ 위해 MOU를 체결하고, 3월부터 중·장년 취약 1인가구 100명 대상으로 시범사업을 본격 추진한다.

대구시는 “코로나19 확산에 따른 1인가구 등 고립가구에 주기적인 모니터링 관리가 필요해 이번 사업을 추진하게 됐다”고 설명했다.

AI 자동안부 전화서비스는 돌봄 대상자에게 주 1~2회 안부 전화를 해 식사, 수면, 외출, 복약 등의 안부 상태를 확인한다.

만약 통화가 되지 않거나 이상자로 분류되면 담당 공무원이 2차로 확인한다.

네이버가 개발한 클로바 케어콜은 ‘하이퍼클로바’가 적용돼 말벗처럼 자유롭게 대화하며 정서적인 케어도 가능하다.

이번 도입 배경은 지난해 11월 베타 테스트 결과 어르신 사용자의 서비스 지속 의향 만족도가 높게 나왔다.

시는 시범 사업 운영 결과를 바탕으로 2023년에는 대상을 확대할 예정이다.

네이버는 ‘클로바 케어콜 서비스’는 일선 방역 담당자들의 업무 부담을 줄이고 고독사 위험군 관리에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

권영진 대구시장은 “고독사는 더 이상 개인의 문제가 아닌 우리 사회 전체가 함께 해결해야 할 숙제로 소외된 이웃을 관리해 더 이상 외로이 홀로 죽음을 맞는 일이 없도록 하겠다”고 말했다.

