'발차기 원조' 주장한 허경영 "무보수 대통령…李, 이건 못 따라 하겠지"

허경영, 이재명 향해 "공약 표절도 모자라 무궁화 발차기까지 따라 해"

[아시아경제 허미담 기자] 허경영 국가혁명당 대선 후보가 20일 무보수 대통령이 되겠다고 밝혔다.

허 후보는 20일 오후 자신의 페이스북을 통해 "무보수 대통령으로 일하겠다"며 "이건 못 따라 하겠지"라고 적었다.

앞서 허 후보는 이재명 더불어민주당 대선 후보가 자신을 따라 한다고 주장한 바 있다. 그는 지난 19일 이 후보의 발차기 사진을 올린 뒤, 자신이 '원조'라고 주장했다.

허 후보는 이 후보를 겨냥해 "허경영의 공약 표절도 모자라 무궁화 발차기까지 따라 한다. 출처는 밝혀달라"며 "토론할 기회는 줘야 한다. 원조 맛집이 두려운 걸까요"라고 적었다. 이어 '허경영 현상'이라는 해시태그를 덧붙였다.

이는 이 후보의 발차기 퍼포먼스를 지적한 것으로 보인다. 이 후보는 이날 전북대학교 앞에서 열린 '새로운 전북의 미래, 균형발전의 중심 전북!' 집중 유세에서 "전주가 문화도, 경제도 유명한데 여기에 축구도 유명하다"며 "경기도지사 시절 성남FC 구단주였는데, 전북현대에 번번이 졌다. 그 한을 담아 깔끔하게 슈팅 한번 하겠다"고 말했다.

이어 발차기 세레머니를 선보인 이 후보는 "코로나19는 나락으로 골인됐다"고 했다. 민주당은 이를 '부스터 슛'이라고 표현하기도 했다.

일각에서는 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '어퍼컷 세리머니'가 호응을 얻자, 이에 대응하기 위해 이 후보가 '부스터 슛' 세레머니를 선보인 것 아니냐는 지적도 나왔다.

이준석 국민의힘 대표는 자신의 페이스북을 통해 이 후보의 발차기 사진을 올린 뒤 "민주당 후보가 아무리 급해도 허 후보의 '무궁화 발차기'를 따라 할 줄은 꿈에도 몰랐다"며 "허경영-이재명 단일화 각도 본다"고 비꼬았다.

백지원 국민의힘 선거대책본부 상근부대변인 또한 논평을 내고 "이 후보가 연일 헛발질을 하고 있다"며 "하루는 기괴한 발차기로 허 후보에게 견제구를 날리더니, 다음날은 도복까지 차려입고 송판 격파 쇼를 한다"고 비판했다.

이어 "국민적 관심을 받는 윤 후보가 부러웠던 것인가. 그토록 비난하던 '한 줄 공약'도 따라 하고, 'AI 윤석열'도 따라 하더니, 이제는 윤 후보의 세레머니까지 흉내 내고 있다"며 "헛발질만 하다가는 다리 찢어지는 법"이라고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr