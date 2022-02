[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교병원(병원장 김경종) 교육연구부는 지난 16~17일 이틀 동안 병원 김동국홀에서 2022년도 신임 전공의 직무교육을 실시했다고 21일 밝혔다.

이번 직무교육은 김경종 병원장의 격려사를 시작으로 신임 인턴 33명과 레지던트 29명 총 62명을 대상으로 진행됐다.

감염관리, 중환자실 임상 술기, 흉관 삽입 처치, CPR 교육, 중재시술 및 카테터 관리 등 주요 임상 지침과 더불어 개인정보 보호, 산업 안전, 폭력 및 성희롱 예방 등 병원의 주요 규정에 대한 교육도 함께 실시했다.

김윤성 교육연구부장은 “실제 현장에서 많은 시행착오를 겪겠지만, 동료 간에 서로 의지하고 발전하면서 병원생활을 슬기롭게 해쳐나가길 바란다”고 격려했다.

