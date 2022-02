[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 김해시는 우수 자원봉사자에게 지역상품권인 ‘김해사랑상품권’을 지급한다고 21일 밝혔다.

대상자는 2019∼2021년까지 누적 자원봉사 시간이 300시간이 넘으면서 올해 10시간 이상 자원봉사를 한 시민에게 1회에 한해 상품권을 준다.

누적 봉사시간 300시간 이상 499시간 미만인 시민은 1만원 상품권, 500시간 이상 시민은 2만원 상품권을 받을 수 있다.

김해시자원봉사센터에서 4월 4일부터 신청을 받아 휴대전화로 상품권을 보내준다.

김해시 관계자는 “올해 시범사업으로 추진하는 우수 자원봉사자 김해사랑상품권 지원으로 더 많은 시민이 자원봉사에 참여하게 되는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr