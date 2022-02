나주시, 25일까지 ‘빛가람 공원텃밭 분양’ 접수

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시는 오는 25일까지 도심 속에서 농심을 가꿀 수 있는 ‘빛가람동 공원텃밭’ 분양 신청을 받는다고 21일 밝혔다.

빛가람 공원텃밭은 지난 2015년부터 빛가람 혁신도시 내 공원·유휴부지에 4개소를 조성, 운영하는 도시농업 활성화 사업으로 도시민들의 건전한 여가, 체험 공간으로 호응을 얻고 있다.

올해 공원 텃밭 분양 구획은 ▲제1텃밭(빛가람동 536번지) 160구획 ▲제2텃밭(빛가람동 831번지) 30구획 ▲제4텃밭(빛가람동 22-1번지) 60구획 등 총 250구획을 분양한다.

텃밭 형태는 노지형 텃밭(1·2텃밭)과 틀 텃밭(4텃밭)으로 나뉘며 분양 면적의 경우 1구획당 9.9㎡(노지형, 5만원), 1.42㎡(틀형, 3만원) 내외로 가구당 1구획을 신청할 수 있다.

분양 신청은 나주시민 누구나 신청 가능하며 시청 누리집 공지사항에 게시된 온라인 신청과 QR코드 인식을 통해 비대면으로 신청하면 된다.

선정 방식은 온라인 추첨으로 진행되며 3대 가족 참여하는 신청자는 35구획에 대한 분양 우선권을 부여한다.

텃밭 분양이 확정된 시민은 내달 3일 시청 누리집 공지 및 개별 문자로 안내될 예정이다.

시는 올해 텃밭운영단체인 나주시도시농업연구회와 함께 오는 4월 9일 개장식을 개최할 예정이다.

개장 이후에는 텃밭 가꿈을 위한 농기구 비치, 모종 나눔, 친환경농법 교육과 공동체 문화 행사 등을 연중 지원한다.

시 관계자는 “코로나19로 외부활동이 위축된 상황에서 가족, 이웃 간 소통과 화합의 공간으로 자리잡으며 최근 2년간 텃밭 분양 수요가 2배 이상 증가했다”며 “공원텃밭뿐만 아니라 지역 폐교를 활용한 자연친화적 신규공영텃밭을 조성할 계획이다”고 말했다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr