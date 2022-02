탈핵부산시민연대, 탈핵 이슈 대선후보 답변서 공개…李 "고리2호기 수명연장 안 해"

고준위 핵폐기물 관리 기본계획…李 "지역민 의견 청취해 반영"

윤석열·안철수·김동연, 답변서 제출 안 해

[아시아경제 이기민 기자] 탈핵부산시민연대가 21일 부산과 관련이 있는 탈핵 정책과 관련해 20대 대선후보들에게 받은 답변 내용을 공개했다.

시민연대는 20대 대선 후보 8명에게 '고준위 핵폐기물 관리 기본계획 철회', '고준위 핵폐기물 관리 기본계획 철회', '고리2호기 폐쇄' 관련 질의서를 보내 5명으로부터 답변을 받았다고 밝혔다.

고준위 핵폐기물 기본계획은 현재 원자력발전소 가동으로 인해 발생하는 사용 후 핵연료를 중간 저장시설이 마련될 때까지 현 원전 부지에 보관하도록 하는 계획으로 지난해 의결됐다. 고리원전이 있는 부산 등에서는 핵폐기물까지 사실상 지역에 떠넘기는 것이라며 강하게 반발하고 있다.

고리2호기의 경우 2023년 4월 설계 수명이 완료되는 국내 3번째로 오래된 발전소로 현재 정치권 일각에서 수명 연장을 주장하는 목소리가 나와 논란이 되는 사안이다.

이재명 더불어민주당 후보는 고리 2호기에 대해 '수명연장 없이 종료하겠다'는 입장을 냈고, 고준위 핵폐기물 관리 기본계획 등에 대해서는 지역주민의 의견을 충분히 청취해 보완하겠다'고 밝혔다. 이에 대해 시민연대는 "부산을 비롯해 울산과 경주, 호남 등 발전소 지역의 모든 지역주민과 지자체, 지역 정치권에서 기본계획 철회를 요구했는데도 또 '지역 의견 청취'라고 하는 것은 핵발전소 지역 시민을 기만하는 것"이라고 지적했다.

심상정 정의당 후보와 오준호 기본소득당 후보, 이백윤 노동당 후보, 김재연 진보당 후보는 고준위 핵폐기물 관리 기본계획 철회와 고리2호기 폐쇄 모두에 동의한다는 입장을 밝혔다. 시민연대는 이에 대해 "탈핵 사회를 함께 만들어갈 후보"라고 평가했다.

윤석열 국민의힘 후보, 안철수 국민의당 후보, 김동연 새로운물결 후보는 답변서를 제출하지 않았다. 이에 탈핵부산시민연대는 "(이들은) 핵발전이 필요하다고 주장하면서, 이로 인한 위험과 희생을 강요당하고 피해를 보게 될 지역 시민의 목소리에 대해 회피를 선택했다"고 주장했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr