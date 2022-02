대전시, 소상공인 지원에 ‘2900억원’ 긴급 투입

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 지역 소상공인을 지원하기 위해 2900억원의 재난지원금을 긴급 투입한다. 지역에서 자체적으로 재원을 마련해 지급하는 재난지원금은 이번이 8회차다.

21일 시는 ‘소상공인 지원&소비촉진 대책’을 마련해 대전형 재난지원금을 지급한다고 밝혔다.

지원예산은 현금과 금융, 소비촉진 등 3개 분야를 나눠 투입된다. 우선 시는 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 소상공인에 재난지원금 총 720억원을 현금성으로 긴급 지원한다.

예산은 시가 70%, 자치구가 30%를 부담하며 집합금지 업종의 업체는 각 200만원, 영업제한 업종은 각 100만원, 매출감소 일반 업종은 각 50만원을 지급받게 된다. 지원금은 내달 15일~5월 13일 지급될 예정으로 9만5000여 업체가 혜택을 받을 수 있을 것으로 보인다.

시는 지원금이 소상공인에게 신속하게 전달될 수 있게 그간 축적한 재난지원금 지급 정보를 활용, 별도의 서류 제출 없이 신청이 가능한 신속지급 대상자에게 사전 안내문을 발송할 계획이다.

연매출 3억원 이하의 영세자영업자에게는 인건비가 별도로 지원된다. 근로자를 신규 채용한 후 고용을 유지할 때 150만원(월 50만원씩 3개월)을 지급하는 형태다. 지원금 규모는 10억원으로 지급 시기는 내달부터 예산이 소진될 때까지다.

연매출 3억원 이하의 1인 자영업자는 고용·산재보험료 전체 납입액의 30%~50%를 3년간 지원받을 수 있다. 지원규모는 1억원이며 대상자는 내달부터 예산 소진 시까지 지원받을 수 있다.

시는 현금성 지원 외에도 소상공인의 금융지원에도 나선다. 기존대출자의 상환유예 및 이차보전 기간 연장(1년), 경영개선자금 이차보전 확대(2%→3%, 업체당 최대 5000만원), 1년 무이자 특별대출(업체당 최대 2000만원, 무이자·무신용·무담보·무보증료)이 금융지원의 핵심이다.

상반기 온통대전 동행세일 기간에 맞춰 소비촉진 이벤트도 벌인다. 코로나19 확산세가 다소 진정될 것으로 전망되는 4월~5월 ‘온통대전 동행세일’을 진행하고 이때 온통대전 캐시백을 현 10%에서 15% 상향조정(구매한도 50만원 유지)해 지역화폐를 이용한 소비활성화를 꾀한다는 전략이다.

특히 시는 소비취약 계층 5%, 전통시장 및 상점가 3% 등 추가 캐시백을 제공해 소비 취약계층이 전통시장과 상점가에서 온통대전을 사용할 때 사용금액의 최대 23%를 되돌려 주는 캐시백 혜택을 제공할 계획이다.

허태정 대전시장은 “오미크론 확산과 거리두기 장기화로 지역 소상공인의 어려움이 가중되고 있다”며 “시는 제7차 대전형 재난지원금을 현장에 투입해 소상공인을 지원하고 소비촉진을 유도해 민생경제의 불씨를 되살리는 데 주력할 것”이라고 말했다.

