[아시아경제 황윤주 기자] 이지트로닉스 이지트로닉스 377330 | 코스닥 증권정보 현재가 18,300 전일대비 650 등락률 +3.68% 거래량 985,974 전일가 17,650 2022.02.21 13:53 장중(20분지연) 관련기사 올 새내기株 주식부자 1위는 '1000억대' 황대실 스코넥 대표이지트로닉스 "올해 목표 매출 316억…전년대비 77% 성장 자신""경남제약” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다 close 는 팬택씨앤아이엔지니어링과 13억원 규모의 광중계기용 PSU 공급계약을 체결했다고 21일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 8.7% 규모이다.

