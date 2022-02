‘땅끝 해남 친환경 호텔’ 한국관광공사, 오시아노리조트 호텔 착공

지상5층 지하1층 120개 전 객실 바다 조망

22일 착공식, 안전 공사 위한 업무협약 체결

[아시아경제 김희윤 기자] 한국관광공사(이하 공사)는 전남 해남군 오시아노 관광단지 호텔부지에서 오시아노리조트 호텔’ 첫 삽을 뜨고 호텔 건립을 시작한다고 21일 밝혔다.

오시아노리조트 호텔 건립은 국토 서남권 지역 관광 인프라 확충과 지역경제 활성화를 위해 지난 2018년부터 추진됐다. 약 409억 원 공사비를 투입해 2023년 하반기 완공을 목표로 한다. 부지면적 39,166㎡, 연면적 9473㎡, 지하 1층, 지상 5층 규모로 120개 객실 전체가 바다 조망이 가능한 4성급 호텔이다.

호텔은 해남의 대표적 전통 건축물인 고산 윤선도의 녹우당을 현대적으로 재해석해 건립된다. 단지의 아름다운 자연을 즐길 수 있도록 인피니티 풀, 야외 테라스, 5개의 정원 등으로 공간을 배치했다.

객실에서 다양한 형태로 바다 조망이 가능하도록 구성을 차별화했다. 특히 ▲녹색건축물 ▲제로에너지 ▲에너지효율 ▲장애 없는 생활 인증 등을 취득해 친환경 호텔로 건축된다. 스마트기술로 룸서비스와 안내서비스 등 비대면 총괄 안내를 담당하는 로봇도 도입한다.

착공식에는 오영우 문화체육관광부 제2차관, 안영배 한국관광공사 사장, 윤재갑 국회의원, 김영록 전라남도지사, 명현관 해남군수 등 약 40명이 참석한다. 공사는 각 시공사 및 건설사업관리 용역사 대표단과 건설시공 안전 업무협약을 체결하고 안전관리체계 정비와 상호 협력을 강화할 계획이다.

김석 공사 오시아노리조트호텔 사업단 실장은 “120개 전 객실에서 해남의 바다를 바라볼 수 있는 품격 있는 호텔이 될 것”이라며 “호텔 건립을 계기로 민간 투자를 이끌어낼 수 있도록 전남도 및 해남군과 더욱 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.

