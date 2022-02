신규확진 9만5362명 … 위중증 480명·재택치료 47만명 육박(상보)

어제하루 코로나19로 45명 사망 … 누적 7450명

[아시아경제 조인경 기자] 오미크론 변이 대유행과 함께 주말에도 하루 10만명 안팎의 신규 확진자가 발생하면서 국내 코로나19 누적 확진자 수가 200만명을 넘어섰다.

21일 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준으로 전국의 코로나19 신규 확진자는 9만5362명 늘어 누적 205만8184명으로 집계됐다.

신규 확진자 수는 지난 18일 이후 사흘 연속 10만명대를 넘어서다 이날 소폭 감소했으나 통상 검사량이 줄어드는 일요일 기준으로는 역대 최대치를 기록했다. 일주일 전인 지난 14일 확진자 수(5만4615명)와 비교하면 1.7배, 2주 전인 7일(3만5281명)의 2.7배에 달하는 규모다.

이에 따라 누적 확진자 수도 200만명을 넘어섰다. 누적 확진자 수는 2020년 1월20일 국내에서 첫 확진자가 발생한지 2년17일(749일)만인 이달 6일 100만명을 넘겼다. 이어 하루 신규 확진자 수가 9일 4만명대, 10일 5만명대, 16일 9만명대에 이어 18일 10만명대로 빠르게 불어나면서 불과 보름 사이 추가로 100만명의 확진자가 발생했다.

이달 들어 200명대를 유지하던 위중증 환자 수는 500명대에 육박했다. 위중증 환자 수는 지난 14일 300명을 넘어선 이후 17일 389명, 19일 408명, 20일엔 439명까지 늘어난 데 이어 이날 480명에 달했다. 지난달 20일(488명) 이후 한달만에 가장 많은 수치다.

이에 따라 전국 코로나19 중증 병상 가동률은 35.4%(2664개 중 943개 사용)로 전날(32.5%)보다 2.9%포인트 상승했다.

전날 사망자 수는 45명, 누적 사망자는 7450명이다. 누적 치명률은 0.36%다. 2월 첫째주(1월30일~2월5일) 146명이던 사망자 수는 둘째주(2월6일~12일) 187명으로, 지난주(2월13~19일)에는 309명으로 급증했다.

신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 9만5218명, 해외유입이 144명이다. 지역발생 확진자 가운데 지역별로는 경기 2만6777명, 서울 1만9957명, 인천 7362명 등 수도권에서만 전체의 56.8%(5만2096명)가 나왔다.

신규확진자 수처럼 재택치료 환자 수도 일주일 단위로 '더블링(2배로 증가)' 현상을 보이고 있다. 이날 0시 기준 재택치료자는 46만9384명으로 일주일 전인 지난 14일 23만2086명의 2배(2.02배)를 넘어섰다. 2주 전인 7일 14만6445명과 비교하면 3.21배 수준이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr