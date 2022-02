미래에셋자산운용, TIGER 나스닥 ETF 투자자 100명에게 경품 쏜다!

[아시아경제 황윤주 기자] 미래에셋자산운용은 미국 나스닥과 공동으로 ‘TIGER 나스닥 ETF’ 투자자를 대상으로 경품 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

미래에셋자산운용은 2월 22일부터 3월 22일까지 한 달간 ‘NASDAQ 투자하면 TIGER가 쏜다’ 이벤트를 진행한다. 이벤트는 TIGER 나스닥 ETF 3종 합산 100만원 이상 보유 내역 사진을 TIGER ETF 이벤트 홈페이지에 업로드하면 참여가능하다.

이벤트 대상 TIGER 나스닥 ETF는 ‘TIGER 미국나스닥100 ETF’, ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF’와 22일 상장 예정인 ‘TIGER 미국나스닥100레버리지 ETF’ 3종목이다.

TIGER 미국나스닥100 ETF(종목코드 133690)는 4차 산업혁명 수혜가 예상되는 미국 나스닥에 투자해 글로벌 기술 선도 기업에 집중 투자하는 상품이다. ETF 기초지수는 ‘NASDAQ 100’ 지수다.

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF(종목코드 381180)는 반도체 관련 미국 기업에 투자한다. 추종하는 지수는 나스닥에서 산출하는 ‘PHLX Semiconductor Sector’ 지수다.

TIGER 미국나스닥100레버리지 ETF(종목코드 418660)는 NASDAQ 100 지수 일간 수익률의 2배를 추종하는 레버리지 상품이다. 22일 상장 예정인 해당 ETF는 환헤지를 실시하지 않아 일간 원-달러 환율 변동에 2배 노출되는 특징이 있다.

이벤트는 추첨을 통해 100명에게 경품을 지급한다. 경품은 ▲엔비디아 그래픽카드(1명) ▲마이크로소프트 서피스(2명) ▲애플 아이패드프로(2명) ▲메타 오큘러스 퀘스트2(5명) ▲룰루레몬 요가매트(10명) ▲구글 핏비트 센스(10명) ▲스타벅스 디저트세트(70명)이다. 당첨자는 4월 8일 발표하며, 이벤트 관련 자세한 내용은 TIGER ETF 홈페이지 이벤트 메뉴에서 확인할 수 있다.

