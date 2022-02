이준석 "與 삼국지 과몰입한 듯…5년 재정 베짱이처럼 운영해"

삼국지 일화 인용해 민주당 비판

"與, 군량부족을 왕후에게 뒤집어 씌우듯 면피하려 해"

[아시아경제 박현주 기자] 이준석 국민의힘 대표는 삼국지 속 조조의 일화를 언급하며 더불어민주당이 재정부족을 홍남기 경제부총리에게 뒤집어 씌우고 있다고 꼬집었다.

이 대표는 20일 자신의 페이스북에 글을 올려 "노웅래 의원이 '홍남기 경제 부총리의 목을 쳐서 국민의 울분을 풀어야 한다'고 하셨다"면서 "민주당이 삼국지연의에 과몰입하고 계신 것 같다"고 지적했다.

앞서 노 의원은 '추경 대폭 증액'을 반대하는 홍 부총리를 두고 강한 비판을 쏟아냈다. 그는 지난 18일 페이스북을 통해 "홍남기 부총리의 추경과 관련해 마치 선심쓰는 듯한 고압적 발언에 귀를 의심하게 된다. 곳간지기를 시켜 놓았더니, 되레 자기가 주인이다"라고 비꼬았다.

노 의원은 이어 "민주당이 주장해 온 35조 추경은 근거가 없는 것이 아니다. 기재부가 잘못 추계해서 더 걷은 세금을 한계에 도달한 자영업자들에게 돌려주자는 것"이라며 "하지만 홍 부총리는 국민의 목소리를 무시하고 훈계하고 있다. 당장 목을 쳐서 국민의 울분이라도 풀어주어야 한다"고 주장했다.

이를 두고 이 대표는 "(삼국지에서 조조가) 군량부족을 군량담당관 왕후에게 뒤집어 씌우듯이 민주당이 자기 이야기 아닌 것처럼 면피하려는 것 같다"면서 "홍남기 부총리가 버거워하는 것은 민주당이 지난 5년 재정을 베짱이 같이 운영해와서 지금 급한 시기에 정말 급한 분들을 도울 여력이 안 생긴다고 보는 것"이라고 일침했다.

한편 이 대표가 언급한 삼국지에서 조조는 군량미를 담당하는 왕후로부터 군량미가 부족하다는 보고를 받고 "우선 작은 되박을 이용해 군사들에게 주라"고 지시한다. 양을 속인 군량미로 허기진 군사들의 불만이 고조되자, 조조는 "군량미를 담당하는 왕후가 작은 되박을 이용해 군량미의 양을 속이고 군량미를 착복했다"는 누명을 씌워 왕후의 목을 벰으로써 군사들의 불만을 가라앉혔다.

