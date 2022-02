SK매직, 안마의자 연간 판매량 첫 1만대 돌파…전년比 250%↑

[아시아경제 최동현 기자] SK매직이 안마의자 연간 판매량이 지난해 처음으로 1만대를 돌파했다고 21일 밝혔다.

지난해 안마의자 시장은 처음으로 시장 규모가 1조원을 넘은 것으로 추정된다. 안마의자 대중화가 가속화됨에 따라 SK매직은 렌탈 서비스를 강화하고 인테리어 요소를 반영한 신제품 선보였다. 이에 지난해 안마의자 판매량이 전년 대비 250% 이상 큰 폭으로 증가했다.

SK매직이 지난해 안마의자 판매동향을 분석한 결과 전체 판매량 중 렌탈 비중이 전년 대비 10% 이상 상승한 88%를 차지했다. 지난해 10월 69개월 장기 렌탈 서비스를 도입 이후 렌탈 판매량은 전월 대비 200% 이상 증가했다. 장기 렌탈 서비스 도입이 판매 증가에 크게 기여한 효과다.

렌탈로 인한 구매 부담이 낮아지며 젊은 층의 수요도 대폭 증가했다. 지난해 안마의자의 주요 구매층은 30대(38.2%)였다. 그동안 가장 높은 비중을 차지했던 40대(35.8%)를 처음으로 넘어섰다. 20대(7.5%) 구매도 전년 보다 2배 이상 증가할 만큼 젊은 층의 판매 비중이 지속적으로 증가했다.

인테리어 요소를 강화한 제품을 선보인 점도 판매량 증가에 한 몫 했다. SK매직은 최근 인테리어에 대한 관심이 증가한 점에서 착안해 고급스러운 감성을 연출하기 위한 패브릭 소재의 ‘소파형 고급 안마의자(MMC-145)’를 선보여 월 1000대 이상 판매했다.

SK매직 관계자는 “지속적인 품질과 서비스 개선으로 동급 기준 최고 사양의 제품을 장기 렌탈 서비스로 선보임으로써 판매량과 고객 만족도 모두 높일 수 있는 계기가 됐다”며 “앞으로도 앞선 기술력과 서비스를 바탕으로 안마의자 시장 공략에 박차를 가할 것”이라고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr