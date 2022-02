스마트TV로 강의듣고 원격진료…LG전자, 맞춤형 콘텐츠 대폭 늘린다

LG 스마트 TV 플랫폼 웹OS 제공 앱 2년간 30% 이상 증가

MZ세대부터 고령층까지 다양한 취향 반영한 서비스 제공

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자가 독자 소프트웨어 플랫폼 '웹OS' 기반의 스마트 TV에 제공하는 콘텐츠를 확대하며 차별화된 고객경험 제공에 속도를 낸다.

LG전자는 스마트 TV를 통해 전 세계에 제공 중인 애플리케이션(앱) 수가 지난해 2000개를 넘어섰다고 21일 밝혔다. 2019년 말에 비해 콘텐츠 제공 규모가 30% 이상 늘어났다.

특히 팬데믹 상황에 따른 고객 수요를 반영해 교육 및 엔터테인먼트 앱 개수를 50% 가까이 늘렸다. 지난해 교육 콘텐츠 구독서비스 '하이브로'를 시작했고, 최근에는 댄스 강습 플랫폼 '원밀리언홈댄스', 영상 스트리밍 플랫폼 '라이브나우' 등 MZ세대를 위한 서비스를 지속 확대 중이다.

또 TV 업계 최초로 제공한 엔비디아 '지포스나우'를 포함해 구글 '스타디아' 등 게이머들을 위한 다양한 클라우드 게임 서비스를 제공하고 있다. 카카오의 블록체인 관련 계열사인 그라운드엑스와 협업해 카카오의 디지털지갑 클립(Klip)에 보관중인 NFT(대체불가토큰) 작품을 감상할 수 있는 '드롭스갤러리' 서비스도 이달 론칭한다.

지역별 맞춤 콘텐츠도 활성화한다. 미국에서는 고령자들을 위한 원격 의료·돌봄서비스 인디펜다 앱을, 북미와 유럽 주요 국가에서는 홈트레이닝 플랫폼 펠로톤 앱을 선보이며 고객들의 TV 시청경험을 확장하고 있다.

LG전자는 TV의 역할이 빠르게 변화하고 있는 만큼 스마트 TV에 고객의 라이프스타일을 고려한 콘텐츠를 지속 반영해 나간다는 계획이다. LG전자가 고객 시청 데이터를 분석한 결과 TV로 스마트 콘텐츠를 사용하는 빈도는 코로나19 이전과 비교해 두 자릿수 이상 증가했다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 전 세계에 출하되는 TV 가운데 스마트 TV가 차지하는 비중은 지난 2019년 79.4%에서 지난해 88.6%까지 늘었다. 지난해 판매된 LG TV 가운데 스마트 TV 비중은 95%에 육박한다.

LG전자는 F·U·N(First·앞선, Unique·독특한, New·새로운) 관점에서 고객경험 혁신을 주도하기 위해 웹OS의 외부 TV 업체 공급을 확대, 지난해 20여곳에서 올해 100여곳까지 늘릴 방침이다.

LG전자 정성현 HE콘텐츠서비스담당은 "TV로 자신의 취향에 맞는 콘텐츠를 소비하는 고객들이 늘어나는 추세"라며 "고객 취향을 고려한 콘텐츠를 지속 탑재하며 차별화된 시청경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr