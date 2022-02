신한금융 車플랫폼 '신한 마이카', 취급액 1兆 돌파

월 방문객도 100만명 넘어서…조용병 '車금융 플랫폼' 승부수 주효

[아시아경제 유제훈 기자] 신한금융그룹의 자동차 금융 공동플랫폼이 론칭 약 1년만에 취급액 1조원을 돌파했다.

신한카드는 자동차 공동 플랫폼 '신한 마이카(My Car)'가 론칭 약 1년만에 월 방문자 100만명, 취급액 1조원을 달성했다고 21일 밝혔다.

신한카드 측은 "금융회사의 사업범위가 비 금융 생활영역으로 확장됨에 따라 신한금융이 대표적인 생활밀착형 서비스 영역인 '자동차 금융 플랫폼'으로 승부수를 던진 것이 주효했다"면서 "그룹의 결제 관련 역량을 통합한 신한 플레이(pLay)와의 시너지를 기반으로 고객 편의 중심의 플랫폼 운영 전략을 펼친 것도 성과의 주된 요인"이라고 설명했다.

신한카드는 고객 본인의 차량 번호만 등록하면 다양한 맞춤 정보를 제공하는 '내차고 아이 서비스', 고객이 직접 자동차 관련 정보와 콘텐츠를 생산·소비하는 쌍방향 커뮤니티인 '카뮤니티' 서비스 등 생활 밀착형 콘텐츠를 제공 중이다. 특히 카뮤니티 서비스는 누적 게시글이 약 20만건을 넘어설 정도로 고객 반응이 좋다는 게 회사 측 설명이다.

신한카드 관계자는 "신한마이카의 급성장은 전통적인 대면채널인 자동차 금융 시장이 디지털로 빠르게 전환하고 있다는 반증"이라며 “앞으로도 신한 마이카는 신한금융그룹의 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융’ 비전에 발맞춰 자동차 금융에 생활(Life)을 더한 '자동차 종합 플랫폼' 진화를 목표로 고객들이 가장 먼저 찾는 플랫폼이 되겠다"라고 말했다.

한편 신한카드는 월 방문자 수 100만 돌파 기념으로 '은혜 갚는 마이카' 이벤트를 진행한다. 이날부터 25일까지 5일간 플랫폼 방문 응모 고객 대상으로 추첨해 삼성 Z플립, 비스포크(BESPOKE) 제트 청소기, LG 스탠 바이 미, 다이슨 슈퍼소닉 드라이기, LG트롬 스타일러를 경품으로 제공한다. '신한카드 오토금융' 카카오톡 채널 추가, 10일 이상 출석 체크 이벤트 참여, 통합한도 조회 완료 고객에게 각 1만 포인트를 추첨 제공하는 이벤트도 함께 진행된다.

