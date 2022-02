李 '부스터킥' vs 尹 '어퍼컷'…퍼포먼스로 맞붙은 대선 후보들

유세 현장서 발차기, 어퍼컷 동작 선보여

"정치 보복 의미 아니냐" vs "확대 해석 금물"

[아시아경제 임주형 기자] 제20대 대통령 선거를 앞두고 여야 양당이 선거전에 박차를 가하고 있는 가운데, 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 후보가 '퍼포먼스'로 맞붙었다. 윤 후보가 거리 유세에서 '어퍼컷' 자세를 선보이자 이 후보는 이른바 '부스터킥' 동작으로 응수하고 나선 것이다.

이 후보는 지난 19일 전북 전주시 전북대 앞에서 열린 거리유세에 참석한 자리에서 "코로나19 쬐꽌한(작은) 거 한번 확 차 불겠다"라며 하이킥을 선보였다.

그는 "전주가 문화도, 경제도 유명한데 여기에 축구도 유명하다. (제가) 경기지사 시절 성남FC 구단주였는데 전북 현대에 번번이 졌다"라며 "그 한을 담아 깔끔하게 슈팅 한 번 하겠다"라고 말했다.

이 퍼포먼스는 이후 '부스터킥'이라는 이름으로 불렸다. 이 후보는 하이킥을 한 뒤 "코로나19는 나락으로 골인됐다"라고 외치기도 했다.

또 현재 방역지침과 관련해 "상황이 변했으면 대응도 바뀌어야 한다"라며 "봉쇄해도 봉쇄가 되질 않는 만큼 막겠다고 생고생하기보다는 생기는 문제에 철저히 대비하는 게 훨씬 낫다. 다음달 10일부터 정부와 협의해 즉각적으로 3번씩 부스터샷 맞은 사람들, 24시간 영업해도 지장 없으니 바로 풀자고 제가 하겠다"라고 주장했다.

이 후보의 부스터킥 동작은 앞서 윤 후보가 선보인 '어퍼컷' 자세에 대한 대응으로 보인다. 윤 후보는 공식 선거운동이 시작된 지난 15일부터 유세 현장에서 '어퍼컷 세리머니'를 선보이고 있다.

당시 부산 서면 거리유세에서 지지자들이 붉은색 종이비행기를 날리자, 윤 후보는 어퍼컷 동작으로 감사를 표하며 "부산이 재미가 없습니까? 저는 부산역 앞에 내리면 가슴이 뜁니다. 부산이 얼마나 재밌고 멋진 곳인가"라고 열변을 토했다.

지지자들도 이에 열렬히 호응했다. 페이스북 등 사회관계망서비스(SNS)와 여러 온라인 커뮤니티에서는 윤 후보가 어퍼컷 동작을 취하는 모습이 포착된 사진, 동영상 등이 공유됐다. "응원단장 같다", "월드컵인 줄", "유세뽕이 있다", "진정성 있어 보인다" 등 호평도 잇따랐다.

그러나 여당에서는 윤 후보의 어퍼컷 동작을 두고 비판의 목소리가 나오기도 했다.

진성준 민주당 의원은 지난 16일 JTBC 시사 프로그램 '썰전'에 출연한 자리에서 "어퍼컷이 누구를 한 방 먹일 때 쓰는 동작이 아닌가. 누구를 먹인다는 그런 뜻이 아니면 어떤 뜻인가"라고 되물으며 "윤 후보 유세 당시 대부분의 내용이 문재인 정부에 대한 비판 ,심판 또는 정권교체를 강조했는데, 그 끝에 승리하겠다고 하면서 어퍼컷을 날렸다"라고 지적했다.

그러면서 "구태여 의미를 부여해 보면 문재인 정부를 한 방 먹이겠다, 이런 뜻 아니겠는가"라며 "본인이 공언했던 것처럼 정치보복을 하겠다는 것"이라고 주장했다.

이에 대해 같은 방송에 출연한 성일종 국민의힘 의원은 "자꾸 (윤 후보를) 정치보복 프레임으로 몰고 가는 데 아주 상식적인 이야기를 한 것"이라며 "확대 해석을 할 필요 없다"라고 선을 그었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr