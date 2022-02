윤석열 TV 광고…與 "남녀 갈라치기", 野 "가짜뉴스"

강민진 "여성 혐오 기댄 선거전략…성차별 현실 왜곡 안돼"

장예찬 "가짜뉴스…조국 전 장관 딸 같나"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보의 TV 광고 속 남녀 지원자 면접 장면을 두고 "남녀 갈라치기"라는 주장이 제기됐다. 국민의힘 측은 "찔리는가"라며 "가짜뉴스"라고 반박했다.

지난 15일 윤 후보 TV 광고 '국민이 키운 윤석열 내일을 바꾸는 대통령 - 국민편'이 공개됐다. 논란이 된 부분은 영상 가운데 채용 면접 장면에서 한 남성 지원자가 옆자리에 밝게 웃으며 앉아있는 여성 지원자를 굳은 표정으로 쳐다 본 후 면접장을 나오면서 어두운 얼굴로 왼쪽 가슴에 붙은 수험표를 떼는 장면이다. 이때 '무너진 공정과 상식을 바로 세우라고'라는 내레이션이 나온다.

이 장면을 놓고 여권에서는 즉각 '남녀 갈라치기'라고 비판했다. 박찬대 더불어민주당 선거대책위원회 수석대변인은 전날 자신의 페이스북에 "언제나 갈라치기네요"라고 적었다.

강민진 청년정의당 대표도 같은 날 페이스북에 "국민의힘은 여성 혐오에 기대어 한쪽 성별의 표를 받으려는 선거 전략을 채택하고 있다"며 "하지만 선거전략이 아무리 그렇다 하더라도 성차별 현실을 왜곡해선 안 된다"고 밝혔다.

이에 장예찬 국민의힘 선거대책본부 청년본부장은 페이스북에 "절망한 얼굴로 면접장에서 나온 그는 빽 없고 힘없는 대한민국의 평범한 청년"이라며 "옆자리는 부모 찬스로 입시와 취업하는 내로남불 기득권의 자녀들"이라고 반박했다.

이어 "자연스레 조국 사태, 의혹투성이인 이재명 후보 장남의 사모펀드 취업을 떠올리게 만든다"며 "찔리기 때문일까. 민주당 지지자들은 청년이 여성 지원자만 쳐다본 것처럼 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있다. 조국 전 장관의 딸 같아서 화들짝 놀란 것 같다"고 비판했다.

장 본부장은 "(민주당 지지자들이야말로) 그러면서 또 남자와 여자를 갈라치기 한다"며 "의사와 간호사, 전 국민과 자영업자, 호남과 영남, 복합쇼핑몰과 소상공인, 끝없이 국민을 갈라치기 하는 게 민주당의 선거 전략"이라고 덧붙였다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr