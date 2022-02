"아빠가 성폭행 뒤 소주 심부름" 편의점에 도움 요청한 20대 딸

A씨, 과거에도 성범죄 이력

경찰, 신고 8분 만에 도착해 긴급체포

[아시아경제 박현주 기자] 보호시설을 떠돌던 20대 여성이 주말을 맞아 집에 왔다가 아버지로부터 성폭행을 당하는 사건이 발생했다. 피해자는 편의점에 도움을 요청했고, 해당 편의점 직원은 잠시 뒤 딸을 찾으러 온 아버지를 막아서며 피해 여성을 도왔다.

20일 경찰에 따르면 경기남부경찰청은 50대 남성 A씨를 친족 성폭행 혐의로 지난 18일 검찰에 송치했다.

조사 결과, A씨는 청소년 보호시설을 옮겨 다니며 생활하던 딸 B씨가 주말을 맞아 아버지 집을 찾아오자 범행을 저질렀다. 과거에도 성범죄를 저질러 신상정보 등록대상이었던 A씨는 범행 과정에서 흉기를 휘두르며 딸을 위협한 것으로 전해졌다.

이날 채널A가 공개한 폐쇄회로(CC)TV 화면에 따르면 A씨의 딸인 20대 여성 B씨는 늦은 밤 외투도 입지 않은 채로 한 편의점에 들어섰다. B씨는 편의점 직원에게 "아버지에게 성폭행을 당한 뒤 소주를 사 오라는 심부름을 왔다"며 도움을 요청했다.

이에 편의점 직원은 B씨에게 휴대전화를 건넸고, B씨는 이를 받아 경찰에 신고했다. 이 직원은 잠시 후 A씨가 편의점에 들어와 딸을 강제로 데려가려고 하자 몸으로 막아서기도 했다.

직원은 "B씨의 머리가 헝클어져 있었고, 눈도 많이 부어있었다"고 당시 상황을 설명했다.

한편 B씨는 심리 치료를 받은 뒤 다른 지역의 보호시설로 옮겨져 안정을 취하고 있다.

