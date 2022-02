"THE건강식단 시리즈 인기" CU, 프로틴 도시락 라인업 확대

THE건강식단 시리즈 판매량

출시 첫 달 대비 27.2% 올라

프로틴 도시락, 돼지·오리·닭 등으로 라인업 확대

[아시아경제 김유리 기자] 편의점 한 끼 식사도 영양을 고려하는 '건강 편도족'이 늘면서 CU의 'THE건강식단 도시락' 시리즈의 인기가 높아지고 있다.

CU는 지난달 THE건강식단 시리즈 판매량이 출시 첫 달 대비 27.2% 올랐다고 20일 밝혔다. 이는 같은 기간 일반 도시락의 평균 신장률(8.3%)을 상회하는 수치다.

THE건강식단 시리즈는 단백질 함량을 높인 '프로틴 도시락', 열량을 낮춘 '칼로리 도시락', 저탄수화물 고지방으로 영양 균형을 맞춘 '밸런스 도시락' 등 3종으로 지난해 11월 출시됐다. 고단백 상품 수요에 맞춰 단백질 함유량을 대폭 늘린 프로틴 도시락이 그 중 가장 인기를 끌고 있다. 해당 시리즈의 상품별 매출 구성비는 프로틴 도시락이 53.7%로 가장 높고 칼로리 도시락과 밸런스 도시락은 각각 23.7%, 22.6%로 나타났다. 멤버십 애플리케이션(앱) 포켓CU에서 실시간으로 인기 상품을 찾아볼 수 있는 'HOT이슈 상품 찾기' 서비스에서도 프로틴 도시락의 누적 조회수는 10만건을 웃돌았다.

단백질을 강조한 도시락의 인기가 높아지면서 CU는 프로틴 도시락의 라인업을 기존 닭가슴살에서 오리고기, 돼지고기 등으로 확대해 고객 잡기에 나선다. 새롭게 출시되는 THE건강식단 시리즈 2탄 프로틴UP 도시락 큐브포크, 훈제오리, 닭가슴살 3종은 굽거나 볶는 방식으로 일반 도시락 대비 칼로리를 대폭 낮췄으며 원재료의 맛과 향을 살렸다.

기존 상품의 밥 양이 적다는 고객의 의견을 반영해 밥 양을 55g 증량했다. 곤약현미밥에 병아리콩을 추가해 담백하고 건강한 맛을 강조했다.

프로틴UP 도시락 큐브포크는 구운 돼지고기 뒷다리살에 두부김치 및 단호박, 파프리카 샐러드를 즐길 수 있는 상품으로 한 끼에 단백질을 46g 보충할 수 있다. 성인 남성 하루 단백질 권장섭취량이 60~65g인 것을 고려했을 때, 한 번에 영양소 요구량의 70% 이상을 보충할 수 있는 것이다.

프로틴UP 도시락 훈제오리는 훈제오리구이, 두부버섯볶음, 황포묵호박볶음이 담겼으며 닭가슴살은 슬라이스 닭가슴살야채구이와 두부버섯볶음 및 파프리카 샐러드로 구성됐다. CU는 상품 출시를 기념해 이달 말까지 프로틴UP 도시락 시리즈를 카카오페이로 결제 시 30% 할인 혜택을 제공한다.

조성욱 BGF리테일 간편식품팀장은 "지난해 CU의 단백질 관련 상품 매출신장률이 129.1%에 이를 정도로 편의점에서 고단백 상품을 찾는 고객이 늘어난 데 맞춰 프로틴 도시락을 확대 출시한다"며 "앞으로도 고객 요구에 맞춘 다양한 차별화 상품들을 선보일 것"이라고 말했다.

