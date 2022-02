"쇼호스트 목소리, 동화책으로" 롯데홈쇼핑, 시각장애아동 위한 오디오북 제작

국립서울맹학교에서 시각장애 아동 위해 음성도서 전달식

쇼호스트, 음악감독 등 임직원 재능기부, 음성도서 1000세트 제작

인기 캐릭터 '벨리곰'과 협업, '시각 장애 아동 꿈 지원금' 500만원 전달

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 지난 18일 서울 종로구 국립서울맹학교에서 시각장애 아동을 위한 음성도서 1000세트를 전달하는 행사를 진행했다고 20일 밝혔다.

당일 행사에는 이동규 롯데홈쇼핑 ESG실장을 비롯해 이성규 한국장애인재단 이사장, 김은주 국립서울맹학교 교장 등 최소한의 관계자만 참석했다. 롯데홈쇼핑은 초등학교 5, 6학년 교과서에 수록된 인물, 역사 분야 도서 20권을 녹음, 오디오북 총 1000세트를 제작해 전달했다. 롯데홈쇼핑 쇼호스트와 음악감독을 비롯한 자원봉사자들로 구성된 '드림보이스 서포터즈' 15명이 제작과정에 참여했으며 롯데홈쇼핑은 감사의 의미로 재능기부 나눔증서를 전달했다. 향후 음성도서를 장애인 도서관 및 복지시설 등 약 400여곳에 배포할 예정이다.

SNS 팔로워 100만명을 보유하고 있는 인기 캐릭터 '벨리곰'과 함께 '시각장애 아동 꿈 지원금' 500만원도 전달했다. 롯데홈쇼핑과 벨리곰이 참여한 기부 영상의 조회수 1건당 100원(최대 500만원)의 기부금이 적립되는 방식으로, 지난달 19일 SNS를 통해 영상을 공개한 이후 6일 만에 목표치를 조기 달성하며 높은 호응을 얻었다. '재미있는 영상을 보고 기부도 해서 좋았다', '시각장애 아동들의 교육환경 개선에 도움이 되길 바란다' 등 250개가 넘는 응원 댓글이 달렸다.

롯데홈쇼핑은 2016년부터 시각장애 아동의 독서량과 학습 기회를 확대하기 위해 한국장애인재단과 함께 음성도서 제작사업 '드림보이스'를 운영하고 있다. 매 시즌마다 쇼호스트, 음악감독 등 20명 이상의 방송 전문가들이 자발적으로 제작에 참여했으며 현재까지 140권의 도서를 녹음, 음성도서 4200세트를 제작해 복지시설 1700여 곳에 기증했다. 향후 코로나19로 학습에 어려움을 겪는 시각장애 아동들을 돕기 위해 교과서에 수록된 도서를 중심으로 다양한 분야의 음성도서를 제작할 예정이다.

이동규 롯데홈쇼핑 ESG실장은 "시각장애 아동들의 학습환경 개선을 위해 임직원들의 재능기부로 만들어진 음성도서를 기증하는 등 업의 특성을 살린 사회공헌 활동을 꾸준하게 이어오고 있다"며 "앞으로도 도움이 필요한 곳에 실질적인 지원을 확대하며 기업의 사회적 책임을 적극적으로 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr