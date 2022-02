LG유플, MWC 2022 간다 "빅테크와 5G 사업방안 논의"

U+5G 서비스 및 콘텐츠 수출 판로 확대 기대

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 세계 최대 모바일·통신 전시회인 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 바르셀로나 2022’에서 황현식 대표를 비롯한 임직원 참관단이 글로벌 빅테크 기업들과 5G 사업 협력방안을 논의한다고 20일 밝혔다.

세계이동통신사업자협회(GSMA)가 주최하는 MWC는 매년 통신사, 빅테크 기업들이 참가해 사업방향과 기술 트렌드를 공유하는 자리다. 이달 28일부터 3월 3일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 이번 행사는 ‘연결성의 촉발(Connectivity Unleashed)’을 주제로 하며 5G·인공지능(AI)·빅데이터·사물인터넷(IoT) 관련 전시가 예정돼 있다.

LG유플러스는 이번 참가를 통해 오픈랜(O-RAN) 생태계 조성과 5G 네트워크 인프라의 클라우드 전환, 확장가상세계(메타버스) 분야의 빅테크 기업들과 사업협력 기회를 발굴한다. 2019년 5G 상용화 때부터 이어온 U+5G 서비스·콘텐츠 수출 판로도 확대한다. 전시장 홀 2에서는 바이어 회의 장소와 혼합현실(XR) 콘텐츠 등 시연존도 마련했다.

황현식 대표는 아마존·퀄컴 등 빅테크 기업과 삼성전자·노키아 등 통신장비·단말 제조사의 부스를 방문해 올해 사업방향과 정보통신기술(ICT) 트렌드를 탐색할 계획이다.

