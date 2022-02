‘석촌호수 문화공간’ 벚꽃 시즌 프로그램 시작

매일, 매주 석촌호수 문화공간에서 연극·콘서트·원데이 클래스 열려...3년 만에 열리는 벚꽃축제 프로그램도 가득

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 매년 벚꽃 시즌마다 500만 여 명이 방문하는 서울의 랜드마크 석촌호수의 문화공간 ‘문화실험공간 호수’와 ‘석촌호수 아뜰리에’이 봄을 맞아 다양한 문화 프로그램을 준비했다고 밝혔다.

구는 석촌호수를 서울을 대표하는 문화·예술 허브로 조성한다는 비전 아래 2019년까지 카페 등 상업시설로 운영되던 공간을 리모델링, 2020년 7월 ‘문화실험공간 호수’, 2021년6월 관객참여형 공연장 ‘석촌호수 아뜰리에’를 개관, 다채로운 문화·예술 프로그램을 운영 중이다.

2021년 하반기에만 총 24개 프로그램에 4만4000여 명의 주민이 참여했을 정도로 큰 호응을 얻고 있다.

박성수 구청장은 “석촌호수의 멋진 풍광을 배경으로 주민들이 공연·전시 관람도 하고, 차도 마시는, 문화가 일상인 도시를 만들고자 했다”며 석촌호수 문화공간 조성의 배경을 설명했다.

먼저, ‘문화실험공간 호수’는 ▲청년예술인 전시 프로그램 '월간 호수' ▲일러스트 기획전시 및 체험 활동 '그리는 하루, 그리운 하루' ▲업사이클링부터 반려동물 간식 만들기까지 배울 수 있는 온·오프라인 원데이 클래스 ‘재능발견연구소’ 프로그램을 3월까지 운영한다.

특히 ‘재능발견연구소’는 코로나19 시대에 더 높아진 소규모 문화교육 수요를 반영, 40개 강좌 300회 차 교육이 진행된다. 수강료는 무료, 교육에 따라 교재 및 재료비를 부담할 수 있다. 참여 신청은 서울시 공공서비스 예약 홈페이지에서 할 수 있다.

‘석촌호수 아뜰리에’에서는 ▲청년 아티스트들이 한국 가요의 전설을 노래하는 '리마인드 김광석(김광석, 유재하)' ▲국악과 대중음악을 크로스오버하는 '조선팝 콘서트'▲상설공연 '송파구립 예술단체 릴레이 콘서트' 등 전 연령대가 즐길 수 있는 다채로운 공연이 3월 까지 내내 준비돼 있다. 관람료는 무료다.

관람 방법은 서울시 공공서비스 예약 홈페이지에서 신청하거나, 당일 선착순으로 현장 예매할 수 있다.

코로나19로 인해 3년 만에 열리게 된 ‘석촌호수 벚꽃축제’ 특별 프로그램도 진행된다.

3월25일부터 4월3일까지 열리는 이번 축제에서는 ▲청년 아티스트들이 ‘벚꽃’을 주제로 노래하는 야외 공연 '설렘만발 버스킹' ▲국악 뮤지컬 '향기장수 이야기' 등이 ‘석촌호수 아뜰리에’에서 열린다. 또, ▲플리마켓 ‘호수네 예술상점’이 ‘문화실험공간 호수’에서 열린다.

자세한 내용은 ‘문화실험공간 호수’ 블로그와와 ‘석촌호수 아뜰리에’ 블로그 등에서 확인할 수 있다.

박성수 구청장은 “문화는 도시의 품격이자 경쟁력이기에 취임 이후부터 주민들이 일상에서, 경제적 부담 없이 이용할 수 있는 문화 인프라를 확충해 왔다”며 “자연과 문화, 사람이 어우러지는 석촌호수가 국내 최고의 도심 속 수변도시로, 나아가 세계적인 문화·예술 중심지로 거듭날 수 있도록 장기적 관점으로 역량을 투입해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr