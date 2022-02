[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서구 쌍촌역 교차로에서 추돌사고가 발생해 2명이 부상을 입었다.

19일 오후 3시 30분쯤 25t 덤프트럭이 신호 대기 중인 택시를 추돌한 뒤 인도로 돌진해 전봇대를 들이받았다.

이 사고로 트럭과 택시 운전자 2명이 경상을 입고 인근 병원으로 옮겨졌다.

현장에선 잠시 교통 체증이 발생하기도 했다.

경찰은 트럭이 월드컵 4강로(남동쪽에서 북쪽 방면)에서 추돌한 택시를 끌고 가다 맞은 편 대각선에 위치한 전봇대를 받고 멈춰선 것으로 추정, 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr