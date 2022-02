'본진' 경기 상륙 李 "가장 도지사다웠던 이재명, 가장 대통령 다운 대통령될 것"

李, 화성유세에서 "저도 마스크 좀 벗겠다…스텝들, 거리두기 2m 지켜달라"



[아시아경제 이기민 기자, 이명환 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 19일 "누가 성남시장일 때 이재명은 시장다웠다. 경기지사 이재명은 도지사 다웠다고 말했다. 대한민국 대통령 이재명은 가장 대통령 다울 것이다"고 말했다.

이 대통령은 이날 이틀 간의 호남 유세를 마치고 경기도 화성으로 올라와 이 같이 말한 후 "대한민국 인구가 경기도 인구의 4분의 1이 넘는다. 경기도가 결정하면 대한민국이 결정된다"고 지지를 호소했다.

이 후보는 공식 선거운동 이후 유세 연단에 올라설 때 항상 마스크를 착용했지만 화성 유세에서는 "저도 답답해서 마스크 좀 벗겠다. 카메라, 수화통역사 분들 지금부터 간격 2m를 정확하게 지켜달라"며 처음 마스크를 벗고 말을 이어갔다.

그는 이어 "우리가 작은 규칙이라도 잘 지켜야 큰 규칙도 잘 지킬 수 있다. 합의된 규칙은 잘 지키고, 규칙 지켜서 손해볼 것 없는 세상이 좋은 세상이다. 이재명은 규칙을 지켰다"며 최근 사람들이 올라서 있는 유세 연단에서 마스크를 벗는 윤석열 국민의힘 후보를 겨냥했다.

그러면서 "경기도에 있는 신천지가 문제 됐을 때 과천 쳐들어가 명단 구했고, 모든 시설 폐쇄 했고, 교주 이만희 검사 받도록 가평까지 쳐들어갔다"며 "이게 위기 극복의 진정한 리더 아니겠나. 이 나라의 미래를 누구에게 맡길 것이냐"고 반문했다.

무속인 건진법사의 말을 듣고 신천지 압수수색을 무마했다는 의혹과 관련해 윤 후보보다 자신이 대통령에 적합하다는 취지로 말한 것으로 보인다.

또한 우리나라 주식 저평가의 이유를 주가조작이라고 지적하면서 "누구는 주가조작해도 힘쎈 사람 덕에 계속하고, 부동산 투기하고, 불법 저지른다"며 "이런 사람 용서하시겠냐"고 윤 후보에 대한 비판의 수위를 높여갔다.

그러면서 "사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치한다고 쓸데없이 겁줘서 자기 표는 될지 몰라도 나라는 엉망진창되고 주가 떨어진다. 천궁2라고 저고도 미사일 방어체계는 우리나라가 세계 최고이고, 아랍에미리트(UAE)에도 4조원어치 수출했다"며 "쓸데없이 고고도 미사일 방어를 설치한다는 건 이해가 안된다"고 질타했다.

이 후보는 또 "3월10일 뜨는 해를 바라보는 심정은 둘 중 하나다. '야 큰일났다, 우야믄 좋노(어쩌면 좋나) 정치보복 시작되나보다, 검찰 나라 시작되는구나, 군사독재보다 심한 검찰독재 시작되는 구나, 이제 촛불들고 모여도 사법처리 당하겠구나' 걱정하는 날이 될 수 있다"며 "새로운 나라가 시작된다, 희망이 시작된다, 기회가 넘치는 나라가 시작된다"고 윤 후보를 비판한 후 자신에게 투표해달라고 호소했다.

그는 계곡 정비사업·불법사채 퇴출·인공서핑장 시흥 건설, 경기도 130조원 투자 유치 등 경기도지사 시절 업적을 열거하면서 "경기도를 3년만에 전국 최고의 도로 만들어서 그 덕에 (제가) 여기 서있다. 저한태 대한민국 운영 맡겨주시면 지금과는 완전히 다른 더 유능한 정부로 오늘보다 내일이 기다려지는 희망있는 나라로 보답하겠다"고 강조했다.

