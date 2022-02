서울시, 1인가구 재무관리·노후설계 지원…3월부터 경제교육

자치구, 1인가구지원센터 등 통해 1인가구 세대별 맞춤형 경제교육 추진

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 혼자서 생활자금을 마련하고 노후준비까지 책임져야 하는 1인가구의 부담을 덜어주고자 1인가구 씽글벙글 경제교육을 올해 3월부터 실시한다고 20일 밝혔다.

1인가구는 급변하는 경제변화에 정보 부족, 불안정한 소득 등의 이유로 다인가구에 비해 상대적으로 대응이 취약한 편이다. 이번 경제교육은 이러한 1인가구의 경제불안을 해소하고 건강한 재무설계와 노후준비를 체계적으로 지원한다. 최근 통계에 따르면 1인가구는 다인가구 대비 상대적 빈곤율이 13.7%→51.8%로 4배 가량이나 높게 나타나며 특히 50세이상의 70.3%가 경제적 노후 대비가 돼 있지 않다고 응답했다.

이에 서울시에서는 1인가구의 안정적인 경제 관리를 위해 자치구 1인가구지원센터 프로그램에 경제교육을 신규 편성하고, 신청을 받아 본격적으로 재무관리 및 노후설계를 위한 교육을 추진한다.

1인가구 경제교육은 전연령 1인가구를 대상으로 재무관리와 부채관리 2개 분야로 나누어 진행되며 필요에 따라서는 신용회복, 부채 고민 해결을 위한 별도 심층상담도 실시한다.

재무관리교육은 청년층과 중장년층이상으로 나누어 세대별로 관심사에 맞게 교육을 진행한다. 청년층 교육은 근로기준법, 불합리한 소비습관 교정, 투자 및 경제활동을 위한 금융지표 이해, 대출과 신용 등 사회초년생에게 관심사가 큰 내용들로 진행되며 중장년층 이상에겐 국민·퇴직·주택연금 등 노후자금의 이해와 절세방법, 노후시간 활용법 등 은퇴를 준비하거나 이미 은퇴한 1인가구의 안정적 노후준비 방법에 대해 교육할 예정이다.

부채관리교육은 장기채무와 신용회복 등 애로사항 관련 상담을 원하는 1인가구를 대상으로 실시한다. 교육에서는 기초상담만 제공하지만 악성채무에 시달리는 1인가구가 원할 경우 전문적인 심층상담 진행 법적구제 절차를 지원받을 수 있다.

이번 경제교육은 국민연금공단(서울북부지역본부)과 서울금융복지상담센터와 협업으로 진행되며, 재무관리는 국민연금공단, 부채관리는 서울금융복지상담센터의 지원을 받아 이루어진다. 각 기관은 우수한 전문강사진과 다양한 교육 콘텐츠를 활용해 1인가구에게 실질적인 도움이 되는 교육을 무상으로 제공할 예정이다.

특히 국민연금공단과는 22일 업무협약을 체결, 서울시 1인가구의 재무교육과 노후준비를 위해 협력할 예정이다. 연간 교육일정은 ‘서울시 1인가구 포털’ 과 자치구 1인가구지원센터에서 3월부터 확인할 수 있으며 교육을 원하는 1인가구는 일정에 맞춰 지원센터를 통해 신청하면 된다.

이해선 서울시 1인가구 특별대책추진단장은 “재무설계와 노후준비는 1인가구에게 꼭 필요하면서도 혼자 챙기기 어려운 부분이므로, 1인가구가 금융·경제분야에 대한 이해를 넓히고 노후생활을 체계적으로 준비할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr