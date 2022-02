송영길 "추경 본회의 때 17조5000억원 통과시키려고 한다"

송영길 민주당 대표, 강원 속초·양양 유세

[아시아경제 이기민 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 19일 추가경정예산안의 본회의 처리 방안에 대해 "17조5000억원 규모로 일단은 통과시키려고 한다"고 밝혔다.

송 대표는 이날 강원 속초·양양 유세에서 "아쉬운 대로 정부가 제출한 14조원에 저희가 3조5000억원을 추가시켰다"며 이같이 말했다.

그는 "320만 소상공인들에게 300만원씩 지급하고 개인택시·법인택시·특수고용직 노동자, 8000만원 이하 간이과세자를 비롯한 대상을 넓혔다"고 덧붙였다.

송 대표는 "추경과 함께 130조 원에 달하는 우리 서민들의 부채가 만기도래한 것을 6개월 연장하겠다"면서 "부족한 점은 이재명 정부 시대에 추가로 보완해서 우리 소상공인, 자영업자를 두텁게 보호하겠다"고 밝혔다.

윤석열 국민의힘 대선 후보를 겨냥해 "국민이 키워준 윤석열이 아니라 문재인 대통령이 잘못 키워준 윤석열 후보, 국민이 불러낸 후보가 아니라 건진법사와 주술인들이 불러낸 후보"라고 비난했다.

특히 "존경하는 우리나라의 기독교 지도자들에게 호소한다"면서 "김장환 목사를 비롯한 소위 기독교 목사님들, 어떻게 시간만 나면 신천지 비판하는 사람들이 신천지 지지를 받는 후보를 지지할 수가 있겠느냐. 각성하라"고 주문했다.

이어 성남시 대장동 개발 의혹을 언급한 송 대표는 "성균관대 출신들이 다 박근혜 때 해 먹은 것으로 알고 있다"면서 "이 사람들이 다 연결돼서 검사, 판사 출신들이 법조 출입기자랑 언론과 검찰이 연합해서 만든 게이트가 바로 대장동 게이트"라고 말했다.

그러면서 "이번에 대통령 선거가 끝나고 반드시 특검을 관철시켜서 이재명이든 윤석열이든 당락에 상관없이 철저히 수사해서 진상을 밝히겠다는 것을 약속드리겠다"고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr