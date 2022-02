골프존 "유현주&변기수 코스매니저 아이템"

"스크린골프 플레이를 도와주는 골프 동반자."

골프존이 ‘유현주(사진)&변기수 코스매니저 신규 아이템’ 2종을 출시했다. 18홀 라운드 시 샷 결과에 따른 다양한 셀러브레이션 효과, 아웃오브바운즈(OB) 기록 시 추가 멀리건 3회 제공, 방향과 높낮이에 따른 퍼팅 가이드, 퍼팅 공략거리 안내, 볼 놔주기 5회 등의 라운드 서비스를 누릴 수 있는 전용 상품이다. 앱(APP) 내 플러스샵에서 결제 후 장착하면 된다.

또 전국 매장에서 게임 로그인 후, 아이템 장착 및 구매 버튼을 클릭해 사용할 수 있다. 매장 카운터에서 라운드 비용과 합산 결제하면 된다. 골프존은 유료 멤버십 구독 서비스 ‘G멤버십’을 선보였다. 회원이라면 누구나 가입할 수 있다. 코스매니저 4종, 속성별 볼 12종, 인기 볼꼬리 12종 등의 플러스 아이템을 무제한 이용할 수 있다. 플러스샵에 대한 자세한 내용 및 문의는 모바일 앱에 있다.