<전보>

◇ 과장급

▲ 금융소비자정책과장 권유이 ▲ 가계금융과장 조문희 ▲ 자본시장과장 이수영 ▲ 자산운용과장 고영호 ▲ 금융정책과장 변제호 ▲ 금융시장분석과장 고상범 ▲ 산업금융과장 이석란 ▲ 기업구조개선과장 김성진 ▲ 금융정보분석원(FIU) 제도운영과장 전은주

