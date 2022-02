"나만 金 없어" 피겨 트루소바, 은메달에 오열 후 '손가락 욕설' 논란

여자 피겨 은메달 트루소바

"다시는 올림픽 따위 도전 않겠다"

[아시아경제 나예은 기자] 2022 베이징동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글에서 은메달을 차지한 알렉산드라 트루소바(18·러시아올림픽위원회)가 메달을 확정 지은 후 오열했다. 그는 시상식에서 '손가락 욕'까지 선보여 논란이 되고 있다.

트루소바는 지난 17일 중국 베이징 수도체육관에서 열린 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 프리스케이팅에서 합계 251.73점으로 1위 안나셰르코바(255.95점)에 이어 2위를 기록했다.

트루소바는 최종 순위를 확인한 후 예테리투트베리제 코치를 밀쳐내고 "다시는 올림픽 따위는 도전하지 않겠다"며 눈물을 흘렸다.

이어 "나 빼고 모두 금메달이 있다. 난 스케이팅이 싫다. 정말 싫다. 이 스포츠가 싫다. 나는 다시는 스케이트를 타지 않을 것이다. 절대. 이제 불가능하다. 그러니 할 수 없다"고 소리치며 울었다. 그의 행동은 전파를 타고 전 세계에 생중계됐다.

이후 트루소바는 간이 시상식에서 빙둔둔 인형을 들면서 가운뎃손가락을 들어 보여 또 다른 논란을 불러일으켰다. 누리꾼들 사이에서는 그가 손가락 욕설을 한 것이 아니냐는 추정이 나오고 있지만, 현재까지 확실하지 않다.

트루소바는 이어진 공식 기자회견에서 "나는 3년 동안 메이저 대회에서 우승한 적이 없다. 나는 항상 목표를 향해 노력했다. 나는 항상 더 많은 쿼드(4회전)를 추가했다"면서 "그러면 나는 우승할 줄 알았다. 하지만 그런 일은 일어나지 않았다. 그래서 화가 났다"고 토로했다.

트루소바는 세계에서 유일하게 4회전 점프 4종(러츠, 플립, 살코, 토룹)을 공식적으로 성공한 여자 선수로 유명하다. 하지만 주니어세계선수권 이후 한 번도 세계 무대에서 금메달을 따내지 못했다. 지난해 스톡홀름에서 열린 세계선수권에서 동메달을 땄고 2020년과 2022년 유럽선수권에서도 동메달을 받았다.

그는 '왜 울었냐'는 물음에 "그냥 그러고 싶었다. 그래서 울었다"면서 "3주 동안 엄마도 강아지도 없이 지냈다. 그래서 울었다"고 답했다.

한편 이날 트루소바와 같은 ROC 소속 선수인 '도핑 논란' 카밀라 발리예바는 총점 224.09점으로 4위에 올랐다. 그는 이날 경기에서 3번이나 넘어지는 모습을 보였다.

경기가 끝난 후 러시아 전 피겨스케이팅 선수이자 지난 2014 소치동계올림픽에서 '판정 논란'을 불러일으켰던 소트니코바는 발리예바에게 "우리 시대의 영웅"이라며 "나가서 끝까지 싸우라. 온 나라가 당신과 함께한다"고 격려했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr