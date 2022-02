[아시아경제 이민지 기자] 18일 중고거래 앱 당근마켓에 80여분간 접속 오류가 발생했다.

이날 오후 11시50분부터 오후 1시 15분까지 당근마켓 서비스 접속이 원활하지 않았던 것으로 확인됐다. 데이터베이스 문제로 인해 앱 전체의 접속 오류가 발생한데 따라 당근마켓이 긴급 서비스 점검에 나선데 따른 것이다.

서비스 접속 오류가 길어지자 당근마켓 측은 “더 빠르고 안정적인 당근마켓을 만들기 위해 서버를 점검하고 있다”는 공지문을 게시하기도 했다. 이후 회사 측은 공지사항에 글을 올리며 “서비스 이용에 불편을 드려 죄송하다. 추후 동일한 문제가 발생하지 않도록 노력하겠다”고도 언급했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr