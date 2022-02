[아시아경제 이정윤 기자] 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 54,300 전일대비 300 등락률 +0.56% 거래량 1,531,482 전일가 54,000 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 '6000원 제한'에도 여전한 자가검사키트 구입난코로나 속에 성장 이어간 K-제약·바이오… '연매출 3조'도 기대식약처, 코로나19 자가검사키트 1개 제품 추가로 허가 close 가 1257억881만원 규모의 Covid-19 At-Home test 공급계약을 체결했다고 18일 공시했다.

2022년 매출 대비 7.46%에 해당하는 규모이며 계약기간은 6월 30일까지다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr