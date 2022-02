광주은행-북구, 소상공인 지원 ‘디딤돌 특례보증’ 업무협약

대출기간 최대 5년…업체당 최대 1000만원 지원



대출 취급 후 2년간 북구 2% 이자차액 보전

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 18일 광주광역시 북구 및 광주신용보증재단과 ‘디딤돌 특례보증 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

코로나19 장기화로 인한 지역경기 침체에 대응하고자 추진된 이번 협약식에는 송종욱 광주은행장과 문인 광주광역시 북구청장 등이 참석했다.

광주은행은 코로나19 방역지침 영업시간 제한과 경기침체 등으로 경영위기를 겪고 있는 광주 북구 지역 소상공인을 위해 5000만원을 별도 출연하였으며, 총 9억7500만원의 ‘북구 디딤돌 특례보증대출’을 지원하기로 했다.

북구 디딤돌 특례보증대출은 광주 북구 소재에서 사업을 영위 중인 소상공인을 대상으로 업체당 최대 1000만원까지 지원하며, 대출기간은 최대 5년이다.

최대 0.3%포인트(p)까지 대출금리를 특별우대하며, 대출 취급 후 2년간 북구가 2% 이자차액을 보전해준다.

송종욱 광주은행장은 “코로나19 장기화로 가중된 경기침체와 영업시간 제한 등의 피해로 경영난을 겪고 있는 지역 내 소상공인들에게 힘이 되고 이로인해 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있길 바란다”며 “앞으로도 광주·전남 대표은행으로서 지역민을 위한 다양한 금융지원책을 마련하여 지역과 상생발전을 이뤄나가겠다”고 말했다.

한편, 광주은행은 광주 북구 소상공인 특례보증사업에 지난 2019년부터 총 1억3000만원을 특별출연해 광주 북구지역 455개 업체에 총 76억원의 특례보증대출을 지원해 오고 있다.

지난 11일에는 광주동구청과 업무협약을 맺고 5000만원을 별도 출연해 ‘광주 동구 소상공인 특례보증대출’을 지원하기로 했다. 지난 설 명절을 앞두고 경영자금에 애로사항을 겪고 있는 지역 소재 중소기업 및 소상공인을 지원하기 위해 ‘설명절 특별자금대출’로 신규 및 만기연장자금 5000억원을 편성해 오는 25일까지 긴급 지원을 실시하고 있다.

또한 광주은행 자체 특별자금 지원을 실시해 지난달 기준으로 광주은행이 코로나19 피해 중소기업 및 소상공인에 실시한 금융지원은 2만7632건, 1조2584억원에 이르렀다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr