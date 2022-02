[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목원대 대학일자리플러스본부는 18일 기업교육 전문 컨설팅사 라이프코칭센터와 업무협약을 체결, 교내 재학생의 기업교육 분야 사회진출 역량 강화에 협력키로 했다고 밝혔다. 협약을 토대로 라이프코칭센터는 목원대 재학생에게 직무역량 함양교육을 제공하고 이 과정에서 선발된 학생에게 대기업·중견기업·공기업 신규입사자 입문교육 지원업무를 담당하는 인턴 기회를 부여한다. 목원대 대학일자리플러스본부와 라이프코칭센터 관계자들이 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 목원대 제공

