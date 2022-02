■국토교통부

<국장급 승진>▶정책기획관 이우제

<과장급 전보>▶미래전략일자리담당관 정수호 ▶주거복지지원과장 이중기 ▶서울지방항공청 공항시설국장 유충현

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr