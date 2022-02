진격의 인텔, 차량용 반도체 파운드리 진출 선언

전담 조직 출범…제조사와 협업 강화하며 생태계 확대 전략



[아시아경제 이혜영 기자] 인텔이 차량용 반도체 파운드리(위탁생산) 사업 진출을 공식 선언했다. 이를 전담하는 사내조직 구성까지 완료한 인텔은 파운드리 분야에서 TSMC·삼성전자를 따라잡기 위한 본격 속도전에 돌입할 전망이다.

인텔은 17일(현지시간) ‘인베스터데이 2022’를 열고 차량용 반도체 파운드리 사업 진출을 공식 발표했다.

인텔은 이날 공개한 사업 전략 자료에서 "차량용 반도체의 총 시장 규모는 10년 뒤 현재의 두배 수준인 1150억달러(137조원)로 예상된다"며 "고도화되는 자동차 반도체 솔루션에 대응하기 위해 자동차 전담 조직을 출범한다"고 밝혔다.

인텔은 현재 자동차 생산 비용에서 프로세서가 차지하는 비중이 4% 수준이지만, 2030년에는 20%까지 급증할 것으로 내다보고 있다.

인텔은 차량용 반도체 생태계를 키우기 위해 자동차 제조사들의 차세대 칩 기술 구현을 전폭 지원하겠다는 의사를 분명히 했다. 이를 위해 파운드리 플랫폼은 물론 반도체 패키징과 첨단 설계 기술을 고도화 하고 지원을 강화하겠다고 강조했다.

지난해 파운드리 시장 재진입을 선언하며 대규모 투자를 예고한 인텔이 차량용 반도체로 구체적인 사업분야를 언급한 것은 이번이 처음이다. 그만큼 인텔이 차량용 반도체 시장 성장성을 높게 보고 있다는 의미다.

특히 차량용 반도체 공급 부족 현상이 장기화 하면서 글로벌 자동차 브랜드들이 앞다퉈 파운드리를 비롯한 반도체 업계와의 협업을 추진하는 상황이 인텔의 이번 결정에도 상당한 영향을 끼친 것으로 보인다. 지난해 팻 겔싱어 CEO는 유럽에 100조원 넘는 자금을 투입, 반도체 팹을 짓겠다고 선언하며 유럽 완성차 업계를 비롯한 전기차 브랜드들과의 협업 가능성을 시사했다.

인텔이 최근 이스라엘 파운드리 타워세미컨덕터를 54억달러(약 6조5000억원)에 인수한 것도 차량용 반도체 파운드리 진출 전략의 일환으로 풀이된다. 타워가 차량용 통신(RF), 센서 등 생산에 강점을 가진 만큼 시너지를 키워나갈 전망이다.

한편 인텔은 이날 영국 반도체 기업 ARM(암)에 대한 인수 의사도 드러냈다. 로이터통신 등에 따르면 팻 겔싱어 CEO는 엔비디아가 소프트뱅크로부터 암 인수를 추진하기 전부터 컨소시엄 구성에 대해 논의를 해왔다는 점을 언급하며 "암을 인텔의 파운드리 비즈니스에 포함할 수 있다. 새 컨소시엄이 구성될 경우 참여하는게 유리할 것"이라고 말했다.

