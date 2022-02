[아시아경제 이창환 기자] KB손해보험 정신건강의학과 전문의 오은영 박사를 모델로 한 신규 TV 자녀보험 광고 '오은영 박사가 이야기하는 몸도 마음도 더블케어'를 18일 공개했다고 밝혔다.

이번 광고는 오 박사가 출연해 자녀의 몸과 마음 모두 건강하게 자라길 바라는 부부에게 자녀의 신체건강 보장에 더해 마음건강에 대한 보장까지 가능한 ‘KB금쪽같은 자녀보험’을 소개해주는 모습을 표현했다.??

‘KB금쪽같은 자녀보험’은 업계 최초로 실손의료보험에서도 보장하지 않는 소아기 자폐증 등을 보장하는 ‘성장기 자폐증진단비’를 탑재했다.

최근 환경적인 영향으로 증가하고 있는 말하기와 언어의 특정 발달장애, 활동성 및 주의력 장애(ADHD), 만성 틱장애 등을 보장하는 ‘성장기 특정행동발달장애진단비’도 새롭게 담았다.

