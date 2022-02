[특징주]희림, 세종국회의사당 용역 낙찰…종교계 잇단 스킨십 김건희

[아시아경제 박형수 기자] 희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 2,180 등락률 +22.90% 거래량 13,049,558 전일가 9,520 2022.02.18 10:43 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수희림, 이재명·윤석열 리모델링 활성화 약속…대선 이후 재평가 기대‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 주가가 강세다. 국회 세종의사당 건립 기본계획 수립 용역 낙찰 소식과 함께 김건희 코바나컨텐츠 대표 행보도 투자심리에 영향을 주는 것으로 보인다.

18일 오전 10시6분 희림은 전날보다 21.32% 오른 1만1500원에 거래되고 있다.

희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 2,180 등락률 +22.90% 거래량 13,049,558 전일가 9,520 2022.02.18 10:43 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수희림, 이재명·윤석열 리모델링 활성화 약속…대선 이후 재평가 기대‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 김건희씨의 코바나컨텐츠 전시회의 최대 후원사로 알려지면서 윤석열 후보 테마주로 분류됐다.

윤석열 국민의힘 대선후보의 배우자인 김건희 코바나컨텐츠 대표가 종교계와 스킨십을 늘리고 있다. 김 대표는 지난 17일 오전 11시 서울 강남구 삼성동에 위치한 봉은사에서 주지스님인 원명 스님 등과 만났다. 앞서 김 대표는 지난 14일에는 극동방송 이사장인 김장환 목사와 만났다.

금융투자업계 관계자는 대선이 다가오면서 관련 테마주 주가 변동성이 커지고 있다며 여러 차례 대선을 통해 테마주 투자의 위험성이 드러난만큼 투자하는 데 주의가 필요하다고 당부했다. 희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 2,180 등락률 +22.90% 거래량 13,049,558 전일가 9,520 2022.02.18 10:43 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수희림, 이재명·윤석열 리모델링 활성화 약속…대선 이후 재평가 기대‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 의 실적 개선 가능성 등을 우선적으로 판단해야 할 것이라고 덧붙였다.

희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 2,180 등락률 +22.90% 거래량 13,049,558 전일가 9,520 2022.02.18 10:43 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수희림, 이재명·윤석열 리모델링 활성화 약속…대선 이후 재평가 기대‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 대선 이후 리모델링 시장 활성화에 따른 수혜가 기대되는 업체다. 희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 2,180 등락률 +22.90% 거래량 13,049,558 전일가 9,520 2022.02.18 10:43 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수희림, 이재명·윤석열 리모델링 활성화 약속…대선 이후 재평가 기대‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 건축설계와 CM, 감리를 주요 사업으로 하고 있다. 주거분야 매출 1위로 국내외에서 수많은 주거 프로젝트를 수행하고 있다. 공동주택, 주상복합, 오피스텔, 재건축, 리모델링, 단독주택, 타운하우스에 이르기까지 주거 전 분야의 업무 수행이 가능한 건축업체다.

조달청은 최근 ‘국회 세종의사당 건립 기본계획 수립’ 용역의 낙찰예정자로 희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 2,180 등락률 +22.90% 거래량 13,049,558 전일가 9,520 2022.02.18 10:43 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수희림, 이재명·윤석열 리모델링 활성화 약속…대선 이후 재평가 기대‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 종합건축사사무소를 선정했다. 종합심사낙찰제로 진행된 용역 입찰에서 희림 희림 037440 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 2,180 등락률 +22.90% 거래량 13,049,558 전일가 9,520 2022.02.18 10:43 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수희림, 이재명·윤석열 리모델링 활성화 약속…대선 이후 재평가 기대‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 종합건축사사무소는 제안서평가 및 가격평가를 합산한 종합평가에서 가장 높은 점수를 받았다. 국회 세종의사당 건립사업은 국토의 균형발전 및 국회와 행정부의 이원화에 따른 비효율 문제를 개선하기 위한 사업이다.

