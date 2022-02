고용부, '여수 폭발사고' 여천NCC 본사 압수수색(상보)

[아시아경제 세종=이동우 기자] 고용노동부가 근로자 8명의 사상 사고가 발생한 여천NCC 본사에 대해 압수수색에 나섰다.

18일 고용부에 따르면 광주지방고용노동청은 이날 오전 9시부터 여천NCC 본사 사무실에 대해 압수수색을 진행 중이다.

앞서 11일 오전 9시26분께 여수시 화치동 여천NCC 3공장에서 폭발 사고가 났다. 사고는 열교환기 기밀시험 중 열교환기 덮개 이탈로 발생했다. 이 사고로 노동자 4명이 사망했고, 현장에 있던 또 다른 노동자 4명도 부상을 입었다.

고용부는 다음날인 12일 여천NCC 안전보건관리책임자인 공장장을 산안법 위반 혐의로 입건하고, 14일 여천NCC 현장 사무실에 대한 압수수색을 진행한 바 있다.

고용부는 이번 사고와 관련해 산업안전보건법 위반 혐의와 경영책임자의 중대재해처벌법 위반 혐의 등을 살펴 책임을 규명할 계획이다. 고용부 관계자는 "중대산업재해에 대해 신속히 수사해 엄정히 책임을 규명할 계획"이라고 밝혔다.

