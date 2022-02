보물 1008호 ‘예천 맛질 박씨가 일기’, 세계기록유산 아시아태평양 목록 등재 신청

경북도 예천박물관, 체계적 관리·가치 높이려

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 예천박물관은 문화재청에서 추진하고 있는 2022년 세계기록유산 아시아태평양 지역목록 등재 신청 대상 기록물 공모 사업에 보물 1008호로 지정된 ‘예천 맛질 박씨가 일기’를 신청했다.

이번 공모사업은 국내 우수한 기록유산을 세계기록유산 아시아태평양 지역 목록에 등재해 국제적 위상을 높이고 보존 활용을 촉진하고자 추진하고 있다. 예천박물관은 소장 유물의 체계적 관리와 가치를 높이기 위해 공모에 응했다.

신청 유물인 예천 맛질 박씨가 일기는 1834년부터 1950년까지 6대에 걸쳐 117년 동안 쓰인 집안 일기로 단순한 집안 일기가 아니라 개화기, 일제강점기, 광복 이후 역사를 고스란히 담고 있는 기록물로 그 가치를 인정받아 현재 보물 1008호로 지정돼 있다.

예천군 관계자는 “예천박물관에 기증 기탁된 유물들이 세계적으로 가치를 인정받아 예천의 유구한 역사와 우수한 문화를 널리 알리는 데 도움되길 바란다”고 말했다.

예천박물관은 소장 유물 가치와 활용성을 높이기 위해 기획전시 개최, 지역·역사 인물 발굴, 문화재 지정 신청 등을 추진하고 있다.

