“전자레인지로 간편하게” 롯데푸드, 편의점용 쉐푸드 롤만두 출시

전자레인지 맞춤형 만두피로 촉촉한 롤만두 2종

[아시아경제 구은모 기자] 롯데푸드 롯데푸드 002270 | 코스피 증권정보 현재가 321,500 전일대비 7,000 등락률 -2.13% 거래량 2,217 전일가 328,500 2022.02.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데제과, 롯데푸드 빙과사업 합병 관련 "확정된 바 없어"롯데푸드, 중앙대와 항당뇨-스트레스 개선 프로바이오틱스 기술협약 체결[e공시 눈에 띄네]코스피-8일 close 는 편의점용 쉐푸드 롤만두 2종(쫄깃·김치)을 선보인다고 18일 밝혔다. 전자레인지 맞춤형 만두피로 마르지 않고 촉촉한 롤만두 제품이다.

쉐푸드 롤만두는 전자레인지 조리 시 쉽게 말라버리는 날개(만두 접합부)가 따로 없어 쫄깃한 식감을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 만두피가 쉽게 찢어지지 않아 전자레인지 조리 외에 라면에 넣는 등 다양하게 즐길 수 있다. 또 윗부분이 뜨는 교자 형태와 달리 빈틈없이 속을 꽉 채울 수 있어 더욱 알차고 풍성한 맛을 즐길 수 있다.

‘쉐푸드 쫄깃롤만두’는 국내산 돼지고기로 속을 꽉 채워 육즙이 가득한 고기만두이며, ‘쉐푸드 김치롤만두’는 숙성된 김치의 깔끔한 매운맛을 살린 제품이다. 배추와 무말랭이를 큼직하게 썰어 넣어 아삭하게 씹히는 식감을 느낄 수 있다.

롯데푸드 관계자는 “편의점 취식 형태에 맞춰 간편한 조리와 맛, 모양을 최적화한 제품”이라며 “편의점의 간편한 조리로도 쫄깃한 식감과 깊은 맛을 느껴보길 바란다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr