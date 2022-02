결국 '신규확진 10만명' 돌파 … 오늘 새 거리두기 조정안 발표

전일 오후 9시 중간집계 이미 10만980명

위중증 환자 증가세 우려에도 '6인-10시' 유력

[아시아경제 조인경 기자] 오미크론 변이가 대유행중인 가운데 코로나19 코로나19 사태 후 처음으로 하루 10만명이 넘는 확진자가 발생했다. 정부는 오늘 사회적 거리두기 조정안을 발표한다.

18일 각 지방자치단체에 따르면 전날 0시부터 오후 9시까지 전국 17개 시·도에서 총 10만980명이 양성 판정을 받은 것으로 집계됐다. 지난달 26일 1만명대에 진입한 지 약 3주 만에 처음으로 10만명 선을 넘어선 것이다.

전날 오후 9시부터 자정까지 추가로 집계된 확진자까지 합치면 이날 발표될 신규 확진자는 더 많을 것으로 예상된다.

이런 가운데 정부는 이날 오전 중앙재난안전대책본부 회의를 거쳐 오는 21일부터 적용할 새로운 사회적 거리두기 조정안을 발표한다.

현행 거리두기는 사적모임 인원을 6인으로, 식당 등 다중이용시설의 영업시간은 오후 9시로 제한하고 있다.

당초 '8인·10시'로 완화하는 방안이 유력하게 거론됐으나, 정부는 최근 유행 급증세를 고려해 사적모임 제한 인원을 6인으로 유지하되 영업 시간 제한만 오후 10시까지로 1시간 연장하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.

새 거리두기의 적용 기간은 대통령 선거를 고려해 3주 뒤인 내달 13일까지로 하는 방안이 유력하다.

전날 정책 자문기구인 일상회복지원위원회 회의에서는 자영업자·소상공인 피해를 고려해 거리두기를 완화해야 한다는 목소리와 현행 유지해야 한다는 방역·의료 전문가들의 주장이 팽팽히 맞선 것으로 전해졌다.

확진자가 예상보다 일찍 10만명을 돌파한 상황을 고려해 정부가 '현행 유지'로 돌아설 가능성도 있다. '10만명'이라는 상징적 숫자가 나온 만큼 방역 완화 메시지가 부적절하다고 판단했을 경우다.

정부는 "위중증 환자와 사망자 수가 안정적으로 유지되면 언제라도 '용기 있는 결단'을 내리겠다"며 방역 완화 가능성을 시사해왔으나, 최근 방역지표가 악화하자 조심스러운 입장을 보이고 있다.

위중증 환자 수는 지난달 말부터 한동안 200명대를 유지했지만, 최근 들어 증가세가 계속되고 있다. 전날 0시 기준 위중증 환자는 389명으로 400명에 육박했다. 다만, 정부는 1500~2000명의 위중증 환자를 감당할 준비가 돼 있는 만큼 의료대응 체계는 안정적인 수준을 유지하고 있다는 입장이다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 전날 백브리핑에서 "델타 변이 유행 당시와 비교하면 위중증 환자 증가 속도가 현저히 둔화한 상태"라며 "그동안 중환자실, 준중환자실을 충분히 확충해 안정적인 가동률을 유지하고 있다"고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr