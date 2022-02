지구 반대편 남미 코스타리카에 ‘마포구 광장’ 건립

유동균 마포구청장, 주한 코스타리카 대사, 공사참사관 등 참석 간담회 개최 2004년 상암동에 ‘코스타리카 광장’ 조성, 지난해 11월 코스타리카 대통령 방문

[아시아경제 박종일 기자] 한국과 1만 3950km 떨어져 있는 코스타리카에 ‘마포구 광장’ 건립을 위한 청사진 논의를 위해 16일 마포구청에서 ‘마포구-코스타리카 교류 추진 간담회’가 열렸다.

이날 간담회에는 유동균 마포구청장과 알레한드로 호세 로드리게스 사모라 주한 코스타리카 대사와 호르헤 발레리오 주한 코스타리카 공사참사관이 참석해 코스타리카 내 ‘마포구 광장’ 조성과 국제 교류 추진에 관한 사항을 논의했다.

중앙 아메리카 남부에 위치해 있으며, 국가별 행복지수(HPI)에서 여러 차례 1위를 차지한 나라이자 ‘풍요로운 해변’이라는 의미을 지닌 인구 510만명의 국가 코스타리카와 마포구의 인연은 2004년부터 이어져 오고 있다.

당시 마포구에 대사관을 두고 있던 코스타리카 대사관 측에서 상암동에 코스타리카 기념 광장 조성을 건의했다. 마포구는 제안을 받아들여 4377㎡ 규모 상암동 광장을 ‘코스타리카 광장’으로 명명, 광장 이름이 새겨진 비석과 코스타리카 국기를 게양할 수 있는 깃대 등을 설치했다.

까를로스 알바라도 대통령은 지난해 11월 ‘코스타리카 광장’을 방문해 마포구의 대표 정책인 ‘500만 그루 나무심기’ 사업 일환으로 마포구와 코스타리카 간의 우호 협력을 기원하는 조형 소나무를 직접 심었다.

대한민국과 코스타리카 수교 60주년을 기념하고 지속적인 교류를 위해 마련된 이번 간담회에서는 서울과기대 도시설계연구원 박병규 원장이 ‘코스타리카 지역 내 마포 광장 조성 프로젝트’를 발표했다.

코스타리카가 예비로 제안한 ‘마포구 광장’ 대상지는 수도 산호세에 위치한 5000㎡ 면적의 공공부지다. 대상지 특성은 국제공항과 20분 거리이며, 인근에 시청, 학교, 기술 회사, 혁신 클러스터가 자리 잡고 있어 유동인구가 많은 곳이다.

이 장소를 한국의 전통 건축 양식과 문화적 요소를 반영해 광장을 디자인, 대한민국과 코스타리카 수교를 기념하는 장소로 조성하는 청사진을 선보였다.

또 ‘마포구 광장’과 ‘코스타리카 광장’에 각각 실시간 영상이 송출되는 스마트 스크린을 설치해 마포구와 코리스타리카의 문화 시청각 콘텐츠를 교류하는 한편 관광 명소를 알리는 홍보의 장으로도 활용될 수 있는 가능성을 보여줬다

