[아시아경제 한진주 기자] 일동제약 일동제약 249420 | 코스피 증권정보 현재가 34,750 전일대비 250 등락률 -0.71% 거래량 5,107,985 전일가 35,000 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 일동제약, 경구용 코로나19 치료제 'S-217622' 임상계획 변경일동제약, 바르는 치질약 '푸레파인 겔' 출시코스피 2700 겨우 지켜.. 코스닥 2.81% 하락 마감 close 은 지난해 4분기 영업손실이 178억원으로 적자 폭이 전년 동기 대비 203.9% 증가했다고 잠정 실적을 17일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1424억원으로 2.8% 증가했고 당기순손실은 931억원으로 적자 폭이 388.5% 늘어났다.

