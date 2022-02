목포시, 신학기 코로나 확산 우려 선제적 대응체계 구축

유관기관, 학교장 등 면담 대책 논의

[목포=아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 3월 신학기 등교에 따른 코로나 확산을 우려해 선제적 대응체계 구축에 총력을 기울이고 있다고 17일 밝혔다.

시는 목포시교육지원청, 학부모회 총연합회장, 초등학교장 대표 등과 면담을 갖고 개학에 따른 만 12세 미만 학생들에 대한 코로나19 선제적 대응체계에 대해 논의했다.

코로나19 청소년 백신 접종 대상은 만 12~17세로 만12세 미만 초등학생은 코로나 백신 접종 대상에서 제외된다. 신속항원검사에서 음성이 나와야 등교가 가능하며, 양성인 경우 인근 PCR 검사소에서 추가 검사를 받아야 한다.

현재 학교에서의 신속항원검사·접촉자 분류 주체는 학교장으로 학교에서 접촉자 범위 및 신속항원검사 결과를 확인해 방역당국에 전달하는 체계다.

이에 따라 시는 선제적인 차원에서 학교별 유증상자 발생시 이동 선별 검사소를 신속하게 운영해 PCR 검사를 실시하고, 확진자 발생 시 전수 검사를 실시해 추가 감염 확산을 차단할 계획이다.

현재 하루 평균 9만명이 넘는 등 코로나19 확진자가 급증하는 상황에서 시는 관계기관 방역전담 직원과 함께 비상연락체계를 구축해 자가검사 키트 확보 등을 비롯해 학교방역 실태를 점검할 방침이다. 교육청은 등교 시 발열체크, 마스크 착용 등 방역수칙 준수 및 주기적 자가검진 이행 등 학교 내 감염병 예방을 위한 노력을 지속적으로 실시할 계획이다.

시 관계자는 “학교장, 교사, 학부모님들 중지를 모아 학생들이 안전하게 학교 생활을 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 시는 지난 1월 확진자가 지속적으로 증가함에 학원 및 교습소를 대상으로 코로나 19 확산 예방을 위해 휴원을 권고했고, 휴원에 동참한 학원(400개소)에 이달 10일 마스크 10만장과 손소독제 1000개를 지원했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr